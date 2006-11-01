احتمال تفكيك شوراي شميرانات و شهر ري از تهران/ شمار داوطلبان شوراها 15 در صد افزايش داشته است

به گزارش خبرنگار "مهر"، حسين فدايي رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه نشست خبري امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره جلسه مشترك مسئولان وزارت كشور و كميسيون اصل 90 براي بررسي اعتراض مردم شهرستان هاي ري و شميرانات كه خواهان برخورداري از شوراي شهر مستقل هستند اظهار داشت : مسئولان وزارت كشور درباره اين مسئله اعلام نظر كردند و براي آنكه پاسخ اين وزارتخانه مبناي حقوقي درستي داشته باشد و استنادات آنها از وجاهت قانوني برخوردار شود آن نظريه جهت بررسي بيشتر به كميسيون اصل 90 ارجاع شد.

به گفته فدايي كميسيون اصل 90 هنوز نظر رسمي خود را دراين خصوص اعلام نكرده است ولي از نشست روز گذشته مسئولان وزارت كشور و كميسيون مذكور استنباط شد رويه گذشته دولت در انتخابات شوراي شهر تهران درست نبود و برخورداري از شوراي مستقل حق قانوني اهالي ري و شميرانات است.

خبرنگاري از ميزان افزايش استقبال افراد از ثبت نام براي انتخابات شوراها سئوال كرد كه فدايي پاسخ داد: در سطح كشور ميزان ثبت نام داوطلبان نسبت به گذشته پانزده درصد افزايش داشته است.

وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري كه پرسيد با توجه به انجام انگشت نگاري از نامزدها آيا ثبت نام برخي افراد براي دو انتخابات مشكل ايجاد نمي كند ، گفت : اين موضوع بررسي كارشناسانه خواهد شد تا با مشكلي مواجه نشود.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در بخش ديگري از اين نشست خبري گفت : بحث صلاحيت ها با استناد به ماده 46 قانون انجام مي شود كه بر اساس آن هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط داوطلبان از مراكز چهارگانه استعلام كنند كه اين استعلام ها صورت گرفته و در مرحله اظهار نظر قرار دارد.

به گفته فدايي پس از اعلام نظر درباره استعلام ها، اسامي افرادي كه رد صلاحيت شده اند در اختيار هيات نظارت قرار مي گيرد تا اين هيات پس از بررسي مسئله ، نظر خود را اعلام كند.

وي تاكيد كرد: بررسي صلاحيت ها براساس قانون انجام مي شود و اعمال سلايق فردي و گروهي و سياسي و قومي ملاك عمل نخواهد بود.

خبرنگاري پرسيد: آيا تا كنون مواردي گزارش شده كه ناقض اين مطالب باشد ؟ رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها پاسخ داد: گزارشات دريافتي نشانگر انجام امور براساس قانون بوده و تاكنون گزارش مغايري به دست ما نرسيده اما هنوز كار تمام نشده است .