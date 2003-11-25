بنياد شهيد هفته بسيج را گرامي داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي از اين بيانيه آمده است: تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان حكيمانه حضرت امام خميني (ره)، در حقيقت زيبنده ايثار و فداكاري بسيجيان غيور و با ايماني است كه در مسير نوراني اسلام و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي تا پاي جان ايثارگري كردند.

اين اطلاعيه يادآور شده است: بسيجيان باايمان و سرافراز ميهن اسلامي با داشتن سالها تجربه و ايثارگري در ميادين دفاع مقدس، اينك به عنوان نيروهاي پرتوان و مؤمن مي‌توانند در صحنه‌هاي علمي، فرهنگي، سازندگي كشور و مبارزه با تهاجمات فرهنگي و نظامي دشمنان نظام اسلامي نقش موثر و فعالي ايفا كنند.

بنياد شهيد انقلاب اسلامي با تجليل از حماسه‌هاي بسيجيان سلحشور و رزمندگان غيور اسلام، ياد و خاطره شهداي بسيج را گرامي داشته و از مردم شهيد پرور دعوت مي‌كند تا در مراسم ويژه اين هفته به ويژه مراسم عطرافشاني مزار شهدا حضوري پرصلابت داشته باشند.

