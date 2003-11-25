بنياد شهيد هفته بسيج را گرامي داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي از اين بيانيه آمده است: تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان حكيمانه حضرت امام خميني (ره)، در حقيقت زيبنده ايثار و فداكاري بسيجيان غيور و با ايماني است كه در مسير نوراني اسلام و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي تا پاي جان ايثارگري كردند.
اين اطلاعيه يادآور شده است: بسيجيان باايمان و سرافراز ميهن اسلامي با داشتن سالها تجربه و ايثارگري در ميادين دفاع مقدس، اينك به عنوان نيروهاي پرتوان و مؤمن ميتوانند در صحنههاي علمي، فرهنگي، سازندگي كشور و مبارزه با تهاجمات فرهنگي و نظامي دشمنان نظام اسلامي نقش موثر و فعالي ايفا كنند.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي با تجليل از حماسههاي بسيجيان سلحشور و رزمندگان غيور اسلام، ياد و خاطره شهداي بسيج را گرامي داشته و از مردم شهيد پرور دعوت ميكند تا در مراسم ويژه اين هفته به ويژه مراسم عطرافشاني مزار شهدا حضوري پرصلابت داشته باشند.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور بيانيهاي ضمن گراميداشت فرا رسيدن هفته «بسيج مستضعفين»، از مقام شامخ شهداي گرانقدر بسيجي تجليل كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي از اين بيانيه آمده است: تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان حكيمانه حضرت امام خميني (ره)، در حقيقت زيبنده ايثار و فداكاري بسيجيان غيور و با ايماني است كه در مسير نوراني اسلام و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي تا پاي جان ايثارگري كردند.
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