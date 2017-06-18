جدیدترین سرگرمی کانون پرورش تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این محصول در برگیرنده‌ قطعاتی چوبی به شکل هندسی است که علاوه بر آن‌که به کودک فرصت تامل، تخیل و ساخت و ساز را می‌دهد، امکان آموزش اشکال را نیز فراهم آورده است.

در این سرگرمی از به کار بردن ابزار اضافی جهت اتصال قطعات خودداری شده است، ‌به همین دلیل مخاطبان تنها با استفاده از قطعات موجود می‌توانند کامیونی بسازند که قادر به حرکت است.

سیامک محی‌الدین بناب طراح این اثر، پروین بنی‌هارونی طراح گرافیک و بسته‌بندی این محصول و امیرحسن سلام‌زاده نیز مدیریت و نظارت بر این پروژه را بر عهده داشته است.

شمارگان این محصول مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۶۰۰۰ نسخه و قیمت آن ۳۸ هزار تومان است.

«جورچین کامیون چوبی» مناسب گروه سنی ۱۰ سال به بالا طراحی شده است.