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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۱۵

بر اساس آمار وزارت دفاع اين كشور؛

انگليس تا كنون بيش از 4 ميليارد پوند براي جنگ عراق هزينه كرده است

بر اساس آمار و ارقام وزارت دفاع انگليس، مشاركت اين كشور در حمله به عراق و حضور مداوم نظامي آن در اين كشور بيش از 4 ميليارد پوند هزينه در بر داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، عملياتهاي نظاميان انگليسي در جنوب شرق عراق طي سال گذشته 958 ميليون پوند در مقايسه با 910 ميليون پوند طي سالهاي 2004 تا 2005 هزينه در بر داشته است.

اين رقم براي سالهاي 2002 تا 2003 ، 847 ميليون پوند برآورد شده است.

اين آمار و ارقام در زماني منتشر شد كه بودجه مارس گذشته نشان داد كه كل رقم اختصاص داده شده به نيروهاي ويژه ذخيره براي تعهدات بين المللي بيشتر انگليس به بيش از 6.4 ميليارد پوند مي رسد.

از سوي ديگر، تازه ترين بررسي در بين نظاميان انگليسي روز گذشته نشان داد كه از هر پنج نظامي يك نفر خواهان ترك ارتش اين كشور در زودترين زمان مكن است و تنها 31 درصد ماموريت خود را با ارزش تلقي كردند.

از سوي ديگر، پايگاه اينترنتي تلويزيون آ ار د نوشت : هر روز كه مي گذرد جنگ عراق هزينه هاي زيادي را براي دولت آمريكا به بار مي آورد كه از جمله مي توان به نيروي انساني و هزينه هاي مالي صرف شده، اشاره كرد .

در ادامه اين مطلب آمده است : جنگ عراق هر روز پر هزينه تر مي شود. به همين علت عراق و هزينه هاي آن به يكي از چالشهاي مهم در عرصه انتخابات آمريكا تبديل شده است .

 

کد مطلب 400781

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