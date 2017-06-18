تصویر یک وسیله نقلیه هوایی الکتریکی را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کنسرسیوم اروپایی Neva Aerospace در نمایشگاه هوایی پاریس امسال از طرح اولیه یک وسیله نقلیه شخصی VTOL(وسیله ای که به طور عمودی از زمین بلند می شود و فرود می آید)، رونمایی خواهد کرد.

این وسیله نقلیه هوایی که AirQuadOne نام دارد، به طور کامل الکتریکی خواهد بود و می تواند در ارتفاع ۹۱۴ متری زمین پرواز کند. همچنین حداکثر سرعت آن در هوا حدود ۸۰ کیلومتر برساعت تخمین زده می شود. وسیله نقلیه با هر بار شارژ می تواند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پرواز کند.

وزن AirQuadOne حدود ۵۰۰ کیلوگرم است که یک پنجم آن به باتری اختصاص دارد. همچنین باتری را می توان به طور مستقیم به سخت افزاری متصل کرد که در ایستگاه های شارژ خودروهای برقی به کار می رود. علاوه بر آن می توان باتری مصرف شده را با یک نمونه دارای شارژ تمام جایگزین کرد.

طراحی این وسیله نقلیه هوایی به گونه ای است که می توان آن را به دو صورت دارای سرنشین و بی سرنشین ارائه کرد. در هر دو حالت این وسیله قابلیت حمل ۱۰۰ کیلوگرم بار را دارد. همچنین احتمال دارد شرکت تولید کننده نسخه نیمه الکتریک هیبریدی دستگاه را بسازد که قابلیت یک ساعت پرواز را دارد.

علاوه براین موارد جنس بدنه تمام مدل ها از فیبر کربنی بازیافتی ساخته خواهد شد.