اعلام برنامه های ستاد حقوق بشر امریکایی ورامین

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، اظهار داشت: به مناسبت هفتم تیر، عملکرد دستگاه قضایی برای مردم تشریح خواهد شد.

وی افزود: ارائه تازه ترین دستاوردهای دستگاه قضایی، نشست خبری، فضاسازی تبلیغی، آموزش های حقوقی در مساجد و ادارات و پایگاه های مقاومت بسیج و سخنرانی در نمازهای جمعه ورامین و خیرآباد از جمله برنامه هایی است که در این ایام دنبال می شود.

رییس ستاد حقوق بشر امریکایی ر استان تهران با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از ششم تا دوازدهم تیرماه را به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کردند و در این هفته یک بسته کامل از جنایات آمریکا علیه ملت ایران ارائه خواهد شد.

وی گفت: برگزاری کرسی های آزاداندیشی با موضوع ۷ تیر و جنایات آمریکا در دانشگاه ها و پایگاه های بسیج، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مسئولان قضایی توسط دادگستری با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و اداره تبلیغات اسلامی، برگزاری مراسم گرامیداشت هفتم تیر در روستای احمدآباد روز پنجشنبه هشتم تیرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا و برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در مسجد امام حسن مجتبی(ع) روغنکشی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت این ایام است.

محمودی به برپایی ایستگاه های مشاوره حقوقی در نماز جمعه و دادن آگاهی به مردم توسط دادگستری، انجام فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی توسط شهرداری، درج سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در سربرگ مکاتبات اداری، حضور کارشناسان دادگستری در ظهرهای ماه مبارک رمضان در مساجد شهرستان ورامین، امامزادگان و بقاع متبرکه و ارائه مشاوره حقوقی با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، اوقاف و امور خیریه و دادگستری و برگزاری همایش در هفته حقوق بشر آمریکایی توسط بسیج ادارات شهرستان ورامین از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای ایام گرامیداشت شهدای هفتم تیر است.

وی گفت: برگزاری برنامه های محوری و روشنگری در ندامت گاه ورامین توسط دادگستری، برگزاری نشست خبری توسط مدیران دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه و حضور رییس دادگستری و دادستان در نمازهای جمعه منطقه و پاسخ به سوالات مردم نیز از دیگر برنامه هایی است که برای گرامیداشت هفتم تیرماه پیش بینی شده است.