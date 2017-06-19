فعالیت۲۰باشگاه دارای مجوز/جذب اسپانسرهای ورزشی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی رئیس هیات فوتبال کردستان که خود از بازیکنان قدیمی و معلم تربیت بدنی در آموزش و پرورش است و از زمان تصدی هیات فوتبال استان کردستان چالش های مختلفی را پشت سرگذاشته است و اعتقاد دارد که علیرغم محدودیت های مالی هیات استان موفقیت های خوبی را کسب کرده است.

وی در در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت ها و اقدامات مختلف صورت گرفته در هیات فوتبال کردستان، گفت: هر چند که کردستان نماینده ای در قالب باشگاه در سطح اول فوتبال کشور ندارد ولی موفقیت های بازیکنان استان به ویژه در رده های سنی پایه همچنان ادامه دارد.

رئیس هیات فوتبال استان کردستان به بخشی از این موفقیت ها طی سال گذشته و امسال اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته سه بازیکن از استان کردستان به اردو های تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال دعوت شدند که در پایان متین محمدی دروازبان سنندجی برای اولین بار به بازی های آسیایی اعزام شد و مقام قهرمانی آسیا و سهمیه المپیک را همراه با تیم ملی برای کشورمان کسب کند.

وی افزود: دعوت چهار نفر از بانوان به اردوهای تیم ملی، صعود تیم فوتسال بانوان پیروزی کامیاران به لیگ برتر بانوان، حضور تیم فوتبال راه یاب ملل در لیگ برتر بانوان،صعود تیم فوتبال نوجوانان شهرداری سقز به لیگ برتر ایران، حضور تیم فوتسال ساکا پخش سقز در لیگ دسته دوم و برگزاری فستیوال استانی مدارس فوتبال و حضور در فستیوال کشوریرا از جمله بخشی از این موفقیت عنوان کرد.

رحمانی گفت: دعوت از پارسا فرجی به تیم ملی زیر ۱۳سال کشور ، قضاوت آرمان اسعدی در بازی های بین المللی برای اولین بار و دعوت از داوران برتر استان جهت قضاوت در لیگ های برتر و دسته اول و همچنین برگزاری اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتسال جوانان منطقه غرب کشور با حضور آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی از عناوین و فعالیت های هیات فوتبال استان کردستان در سال گذشته و امسال بود.

برگزاری لیگ برتر فوتبال کردستان با حضور 10 تیم

رئیس هیات فوتبال استان کردستان با بیان اینکه لیگ برتر فوتبال استان با حضور ۱۰ تیم برگزار شد، اظهار داشت: مسابقات فوتسال بانوان با شرکت هشت تیم، لیگ برتر فوتسال استان باحضور شش تیم، مسابقات امید با شرکت چهار تیم، مسابقات نونهالان و نوجوانان و جوانان با شرکت ده تیم در هر رده سنی بصورت مجتمع ولیگ برگزار شد که نمایندگان استان در این مسابقات حضور داشتند.

رحمانی با اشاره به حضور موفق تیم های فوتبال کردستان در رقابت های حذف و لیگ های دسته دوم و سوم، افزود: تیم فوتبال شهدا گروس بیجار به عنوان نماینده استان در مسابقات جام حذفی شرکت نمود و به علت انصراف حریفان تا دور سوم مسابقات حضور داشت و با باخت مقابل تیم صبا قم از دور مسابقات خارج شد، تیم فوتبال آبیدر نیز در گروه خود در لیگ دسته سوم جایگاه ششم را کسب کرد و تیم شهرداری کامیاران در دور دوم لیگ دسته سوم سهمیه خود را حفظ کرد.

وی در مورد درآمدهای مالی هیات فوتبال استان کردستان گفت: هزینه های هیات فوتبال از طریق برگزاری کلاس های مربیگری، داوری و همچنین ورودی مسابقات هزینه های خروج از استان بازیکنان تامین شده است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال کردستان بسیار کم است

وی گفت: یکی از اولویت های هیات فوتبال کردستان استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی است ولی متاسفانه این وضعیت در کردستان خوب نیست و به همین دلیل باید در این مسیر سایر مسئولان ارشد استان ما را مورد حمایت قرار داده و با تسهیل شرایط زمینه را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال فراهم کنند.

رئیس هیات فوتبال استان کردستان با بیان اینکه امسال از هیات فوتبال شهرستان ها بازدید به عمل خواهد آمد، اظهار داشت: در سال جاری بر فعالیت مدارس فوتبال نظارت خواهیم داشت و از فعالیت باشگاه های بدون مجوز ممانعت خواهد شد.

رحمانی با اشاره به دیگر برنامه های هیات فوتبال کردستان در سال جاری، افزود: برگزاری کلاس های دانش افزای داوران ، مربیان و برگزاری اردو های استعداد یابی در رده های مختلف از اهم فعالیت های هیات فوتبال در سال جاری است.

وی به سرنوشت تیم فوتبال بانوان کردستان در رقابت های لیگ برتر کشور اشاره کرد و گفت: تیم فوتبال بانوان با بازی های که فصل گذشته در لیگ برتر انجام داد توانست سهمیه خود را حفظ کند و در حال رایزنی با مسئولین باشگاه راه یاب ملل هستیم تا تیم بانوان مجددا با حمایت این مجموعه در مسابقات فصل جاری نیز حضور پیدا کند.

رئیس هیات فوتبال استان کردستان عنوان کرد: ۲۰ باشگاه دارای مجوز در تمام رده های سنی در استان فعال هستند اما فعالیت ها دیگری نیز در قالب باشگاه های ورزشی صورت می گیرد که متاسفانه دارای مجوز نیستند و یکی از اولویت های اصلی هیات تلاش در راستای قانونمند کردن فعالیت های باشگاه های ورزشی فوتبال در سال جاری است.

نظارت ها بر مدارس فوتبال کردستان افزایش می یابد

رحمانی در مورد میزان نظارت ها بر مدارس مدارس فوتبال استان کردستان گفت: مدارس فوتبال در سال گذشته در دو مرحله توسط کمیته جوانان مورد بازدید قرار گرفت که این نظارت ها به صورت مستمر و منظم در دستور کار هیات فوتبال استان کردستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه فقط تیم های دارای مجوز باشگاه صلاحیت حضور در لیگ برتر استان را دارند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ما در حوزه لیگ فوتبال کردستان نبود حامیان مالی و باشگاه به معنای واقعی و همچنین نداشتن تمرینات آماده سازی مناسب از طرف تیم های استان است که امیدواریم در فصل جدید شاهد حضود بهتر تیم ها در مسابقات باشیم که در نهایت خروجی این لیگ می تواند زمینه را برای توسعه و پیشرفت فوتبال کردستان فراهم کند.

رئیس هیات فوتبال استان کردستان با اشاره به تعامل مناسب با اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: خوشبختانه هم اکنون این تعامل با معاونت تربیت بدنی اداره کل وجود دارد و بخشی از موفقیت های فوتبال کردستان به ویژه در رده های سنی پایه به دلیل این تعامل و همکاری نزدیک به دست آمده است.

وی ضمن درخواست از مدیران و مسئولان استان کردستان برای حمایت از رشته ورزشی فوتبال، گفت: اعتلای فوتبال کردستان می تواند باعث افزایش شور و نشاط در جامعه شود و در همین راستا انتظار می رود که مسئولان و مدیران کشوری و استانی نگاهی ویژه به این بخش داشته باشند.