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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

وحيد طالب لو در گفتگو با مهر :

موفقيتهاي اخير در دربي به تيم ما روحيه مي دهد

موفقيتهاي اخير در دربي به تيم ما روحيه مي دهد

دروازه بان تيم فوتبال استقلال تهران گفت: نتايجي كه در ديدارهاي گذشته برابر پرسپوليس كسب كرديم، روحيه اي مضاعف به تيم ما مي دهد تا با تواني دو چندان در دربي61 حضور يابيم.

وحيد طالب لو با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: دربازي استقلال و پرسپوليس هيچ تيمي نسبت به حريفش بطوركامل برتر نبوده است. از ديد من دربي مسابقه اي جدا از ساير ديدارهاي دو تيم در فصل است و تيمي مي تواند برنده از آن خارج شود كه ازهرجهت آماده باشد.

وي افزود: ما مدافع عنوان قهرماني ليگ برتر هستيم و در شش دربي اخير برابر پرسپوليس شكست نخورده ايم. همين مسئله براي مان عامل برتري روحي و رواني دربازي جمعه است. در اين ديدار كه رقابت تيمها بسيار نزديك است، اين برتري روحي است كه يك تيم را نجات مي دهد و موجبات پيروزي را فراهم مي آورد.

دروازه بان استقلال كه سابقه حضور در سه بازي برابر پرسپوليس را دارد،عنوان داشت: در اين بازي تجربه حرف اول را مي زند و هرتيمي از تك شانس هاي خود استفاده كند پيروز از ميدان خارج مي شود. اميدوارم روز جمعه اين تيم استقلال باشد و يك نتيجه خوب را به هواداران تقديم كنيم.

طالب لو ادامه داد : براي ما همه تيمها قابل احترام هستند و پرسپوليس نيزاز اين قائده مستثني نيست. اما در مصاف با اين تيم دو هدف را دنبال مي كنيم، ابتدا كسب برتري برابر رقيب ديرينه و تداوم بخشيدن به روند موفقيت آميز تيم دردربي تهران و از آن مهمتر بازگشت دوباره به صدر جدول.

دروازه بان تيم ملي فوتبال كشورمان با اعلام آمادگي براي همراهي تيمش در دربي تهران گفت: از نظرروحي و رواني  آماده ام و اگر كادرفني صلاح دانستند براي چهارمين بار حضور در دربي را تجربه مي كنم.

وي با تاييد بر اين نكته كه " نگاه مربيان استقلال به تمرينات اين تيم و شرايط  بازيكنان باشد" تصريح كرد: متاسفانه طي روزهاي اخيربرخي افراد خطي عمل كرده و جو را بر عليه من آشفته كردند. ابتدا عنوان شد كه مرفاوي و قلعه نوعي به من قول حضور در دربي را داده اند و بعد عنوان شد من به سبب عدم همراهي تيم در بازي برابر پرسپوليس از كادر فني ناراحت بوده و بر عليه آنها موضع گرفته ام . خوشبختانه اين شايعات كذب باعث نمي شود تا مربيان استقلال بر عليه من جبهه گيري كنند . آنها آنقدر با هوش هستند كه با اين حرفهاي دروغ نظرشان نسبت به يك بازيكن تغيير نمي كند.

کد مطلب 400785

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