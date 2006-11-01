موفقيتهاي اخير در دربي به تيم ما روحيه مي دهد

وحيد طالب لو با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: دربازي استقلال و پرسپوليس هيچ تيمي نسبت به حريفش بطوركامل برتر نبوده است. از ديد من دربي مسابقه اي جدا از ساير ديدارهاي دو تيم در فصل است و تيمي مي تواند برنده از آن خارج شود كه ازهرجهت آماده باشد.

وي افزود: ما مدافع عنوان قهرماني ليگ برتر هستيم و در شش دربي اخير برابر پرسپوليس شكست نخورده ايم. همين مسئله براي مان عامل برتري روحي و رواني دربازي جمعه است. در اين ديدار كه رقابت تيمها بسيار نزديك است، اين برتري روحي است كه يك تيم را نجات مي دهد و موجبات پيروزي را فراهم مي آورد.

دروازه بان استقلال كه سابقه حضور در سه بازي برابر پرسپوليس را دارد،عنوان داشت: در اين بازي تجربه حرف اول را مي زند و هرتيمي از تك شانس هاي خود استفاده كند پيروز از ميدان خارج مي شود. اميدوارم روز جمعه اين تيم استقلال باشد و يك نتيجه خوب را به هواداران تقديم كنيم.

طالب لو ادامه داد : براي ما همه تيمها قابل احترام هستند و پرسپوليس نيزاز اين قائده مستثني نيست. اما در مصاف با اين تيم دو هدف را دنبال مي كنيم، ابتدا كسب برتري برابر رقيب ديرينه و تداوم بخشيدن به روند موفقيت آميز تيم دردربي تهران و از آن مهمتر بازگشت دوباره به صدر جدول.

دروازه بان تيم ملي فوتبال كشورمان با اعلام آمادگي براي همراهي تيمش در دربي تهران گفت: از نظرروحي و رواني آماده ام و اگر كادرفني صلاح دانستند براي چهارمين بار حضور در دربي را تجربه مي كنم.

وي با تاييد بر اين نكته كه " نگاه مربيان استقلال به تمرينات اين تيم و شرايط بازيكنان باشد" تصريح كرد: متاسفانه طي روزهاي اخيربرخي افراد خطي عمل كرده و جو را بر عليه من آشفته كردند. ابتدا عنوان شد كه مرفاوي و قلعه نوعي به من قول حضور در دربي را داده اند و بعد عنوان شد من به سبب عدم همراهي تيم در بازي برابر پرسپوليس از كادر فني ناراحت بوده و بر عليه آنها موضع گرفته ام . خوشبختانه اين شايعات كذب باعث نمي شود تا مربيان استقلال بر عليه من جبهه گيري كنند . آنها آنقدر با هوش هستند كه با اين حرفهاي دروغ نظرشان نسبت به يك بازيكن تغيير نمي كند.