جزای نقدی متخلفان محیط زیست بازدارندگی لازم را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه، محمد حسین صادقی در دیدار با مدیر کل و جمعی از کارکنان محیط زیست استان به مناسبت هفته محیط زیست گفت: بحث محیط زیست اکنون به یک دغدغه ملی تبدیل شده است چرا که مردم خود شاهد بودند بی توجهی به محیط زیست می تواند چه آسیب های فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

وی یادآور شد: در سال گذشته بحرانی که در استان های جنوبی بوجود آمد تا چه اندازه مردم را دچار عذاب کرد و اکنون همه می دانند موضوع ریزگردها عرصه را به مردم تنگ می کند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه، هم اکنون اهتمام جدی در فرهنگ سازی و توجه به محیط زیست وجود دارد، گفت: در قرآن هم آمده است که خداوند می فرماید ما زمین را محلی برای امنیت و آسایش شما قرار دادیدم. نیک پیداست که عدم توجه به این مکان امن و محل آسایش می تواند این قابلیت خود را از دست دهد.

وی با اشاره به روزهایی که در تقویم به محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن مربوط است گفت: آنچه مسلم است این است که ما توان قهر طبیعت را نداریم بنابراین لازم است از در دوستی وارد شویم.

صادقی یادآور شد: در بسیاری موارد برخوردهای قانونی با توجه به اینکه جزای نقدی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد و نتوانسته است جز در مواردی مثمر ثمر واقع شود، بنابراین اهتمام جدی را باید در پیشگیری و بر هم زدن اقتصاد بازار متخلفین در حوزه محیط زیست قرار داد و بیشتر از این رویه بهره برداری کرد.

این مقام قضائی افزود: در بحث آگاهی رسانی و فرهنگ سازی کارهای خوبی صورت گرفته است و خوشبختانه در مردم نیز نوعی نگاه تقبیح کننده و سرزنش گر برای تخریب کنندگان محیط زیست بوجود آمده است که با تقویت آن می توان آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد و بر قدرت بازدارندگی آن افزود.

صادقی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: متاسفانه نگاه کاسبکارانه و برداشت بیش از توان و ظرفیت محیط زیست یک نگاه بین المللی است و اخیرا رئیس جمهور آمریکا که کشورش ۳۰ درصد آلایندگی ها را دارد تهدید به پاره کردن معاهده پاریس که مرتبط با محیط زیست است، کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در پایان سخنان خود از اهتمام جدی دستگاه قضائی استان برای تعامل با محیط زیست بیش از پیش خبر داد و گفت: در این راستا شعبه ویژه ای نیز در دادسرا به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.