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۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

دادستان استان کرمانشاه عنوان کرد:

جزای نقدی متخلفان محیط زیست بازدارندگی لازم را ندارد

جزای نقدی متخلفان محیط زیست بازدارندگی لازم را ندارد

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: در بسیاری موارد برخوردهای قانونی با توجه به اینکه جزای نقدی برای متخلفان محیط زیستی در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه، محمد حسین صادقی در دیدار با مدیر کل و جمعی از کارکنان محیط زیست استان به مناسبت هفته محیط زیست گفت: بحث محیط زیست اکنون به یک دغدغه ملی تبدیل شده است چرا که مردم خود شاهد بودند بی توجهی به محیط زیست می تواند چه آسیب های فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

وی یادآور شد: در سال گذشته بحرانی که در استان های جنوبی بوجود آمد تا چه اندازه مردم را دچار عذاب کرد و اکنون همه می دانند موضوع ریزگردها عرصه را به مردم تنگ می کند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه، هم اکنون اهتمام جدی در فرهنگ سازی و توجه به محیط زیست وجود دارد، گفت: در قرآن هم آمده است که خداوند می فرماید ما زمین را محلی برای امنیت و آسایش شما قرار دادیدم. نیک پیداست که عدم توجه به این مکان امن و محل آسایش می تواند این قابلیت خود را از دست دهد.

وی با اشاره به روزهایی که در تقویم به محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن مربوط است گفت: آنچه مسلم است این است که ما توان قهر طبیعت را نداریم بنابراین لازم است از در دوستی وارد شویم.

صادقی  یادآور شد: در بسیاری موارد برخوردهای قانونی با توجه به اینکه جزای نقدی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد و نتوانسته است جز در مواردی مثمر ثمر واقع شود، بنابراین اهتمام جدی را باید در پیشگیری و بر هم زدن اقتصاد بازار متخلفین در حوزه محیط زیست قرار داد و بیشتر از این رویه بهره برداری کرد.

این مقام قضائی افزود: در بحث آگاهی رسانی و فرهنگ سازی کارهای خوبی صورت گرفته است و خوشبختانه در مردم نیز نوعی نگاه تقبیح کننده و سرزنش گر برای تخریب کنندگان محیط زیست بوجود آمده است که با تقویت آن می توان آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد و بر قدرت بازدارندگی آن افزود.

صادقی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: متاسفانه نگاه کاسبکارانه و برداشت بیش از توان و ظرفیت محیط زیست یک نگاه بین المللی است و اخیرا رئیس جمهور آمریکا که کشورش ۳۰ درصد آلایندگی ها را دارد تهدید به پاره کردن معاهده پاریس که مرتبط با محیط زیست است، کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در پایان سخنان خود از اهتمام جدی دستگاه قضائی استان برای تعامل با محیط زیست بیش از پیش خبر داد و گفت: در این راستا شعبه ویژه ای نیز در دادسرا به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

کد مطلب 4007864

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