زهرا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات دوگانه نوجوانان کشور شامل دو و میدانی و دوچرخه سواری توانستم با رکورد شکنی عنوان قهرمانی و مدال طلا را کسب کنم و در رقابتهای جایزه بزرگ کشور در ماده ۸۰۰ متر نیز صاحب مدال برنز شدم.
وی افزود: در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور نیز در ماده ۴۰۰ متر با مانع در حالی به مقام سوم و مدال برنز رسیدم که با بداقبالی مواجه شدم و در شرایطی که میتوانستم بدون مشکل خاصی مقام اول را کسب کنم روی آخرین مانع زمین خوردم و مدال طلای من به برنز تبدیل شد.
دختر دو و میدانی کار قمی گفت: هدف اصلی من این است که بتوانم به عنوان اولین دختر قمی و با حجاب در این رشته به سکوهای جهانی و بین المللی برسم و پرچم کشورم را به اهتزاز در بیاورم و این که به همه ثابت کنم که خواستن توانستن است.
رضایی بیان داشت: میتوانم بگویم که امکانات ما نسبت به کلان شهرهای دیگر مثل تهران، مشهد و چند شهر دیگر کمتر است اما من، پدرم و مربیام در تلاش هستیم که به امید خدا بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.
وی عنوان کرد: دو و میدانی رشته بسیار پر فشاری است مخصوصاً اگر به طور حرفهای دنبال شود. البته بسیاری از مردم ما شناختی از دو و میدانی ندارند و فکر میکنند این رشته فقط دویدن است اما دو و میدانی به شاخههای بسیار پراکندهای تقسیم میشود.
دختر دو و میدانی کار قمی تصریح کرد: هدف من خیلی بالاتر از مدال آوردن در مسابقات کشوری است و به همین دلیل کسب تجربههای منفی شاید کمی تلخ باشد اما در آینده مفید است. من اهداف بزرگی دارم و میخواهم با تمرین مداوم و خستگی ناپذیر به همه هدفهایم برسم.
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