به گزارش خبرنگار مهر از تبريز، محمد علي شفيعا در نخستين سمينار بازشناسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ارس گفت: منطقه آزاد تجاري-صنعتي ارس با حضور خود در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب ، شرق به غرب به عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي تواند با جذب واحدهاي صنعتي-توليدي فعال در خود نقش مهمي را در انتقال تكنولوژي از شمال به جنوب(اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب ( آسيا به اروپا) ايفا كند.

وي افزود: دسترسي به بازار يك ميليارد دلاري اروپا و تامين نياز كشورهاي CIS ( حوزه درياي خزر) مي تواند سالانه ميلياردها دلار سود عايد كشور كند.

شفيعا نزديكي به جمهوري خودمختار نخجوان را يكي ديگر از مزيت‌هاي جغرافيايي منطقه آزاد ارس عنوان كرد و ادامه داد: اين سازمان براي راحتي حمل و نقل كالا از تركيه به ايران، طرح احيا و كاهش مسافت ترانزيت كالا از اين كشور به داخل خاك ايران را در راس كار خود قرار داده كه بدين وسيله اين مسير به ميزان 180 كيلومتر كوتاه تر خواهد شد.

دبير سمينار بازشناسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ارس از ارايه 56 مقاله به دبيرخانه اين سمينار خبر داد و گفت: از اين تعداد، 33 مقاله براي ارايه درسمينار انتخاب شده است.

به گفته وي، در بخش ارايه مقالات، 15 مقاله به صورت سخنراني و 18 مقاله به صورت پوستر توسط كارشناسان و متخصصان در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.