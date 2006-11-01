رزمايش پيامبر اعظم تهديدي براي كشورهاي منطقه نيست/ رزمايش آمريكا در خليج فارس يك مانور سياسي و تبليغاتي است

به گزارش خبرنگار"مهر"، سرلشكر پاسدار سيد رحيم صفوي در كنفرانس مطبوعاتي كه پيش از ظهر امروز برگزار شد به تشريح چگونگي اجراي دومين مرحله از رزمايش پيامبر اعظم كه قرار است از فردا تا 20 آبان توسط نيروي چهارگانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برگزار شود، پرداخت.

وي گفت: نيروهاي بسيجي در 14 استان و ساير نيروها در 10 استان با محوريت خليج فارس و درياي عمان وارد عمل خواهند شد.

سرلشگر صفوي نمايش اقتدار، عزم ملي، تمرين و تقويت قدرت بازدارندگي نيروهاي سپاه و بسيج را از مهمترين برنامه ها و اهداف دومين مرحله از رزمايش پيامبراعظم عنوان كرد.

به گفته وي در اين رزمايش نيروهاي يگان هاي تخصصي زميني، هوايي، دريايي سپاه و بسيج با حضور فعال در 14 استان اين مرحله از رزمايش را به اجرا در خواهند آورد.

فرمانده كل سپاه پاسداران نقلاب اسلامي شليك موشك هاي شهاب 2 و 3 با سرجنگي خوشه اي و بردهاي بالاي 1000 كيلومتر، شليك موشك فاتح 110 و ذوالفقار 103 و همچنين شليك صدها راكت و موشك جنگي با بردهاي بيش از 150 كيلومتر را از ديگر برنامه هاي اين رزمايش برشمرد.

وي همچنين حضور هواپيماهاي شناسايي با سرنشين و بدون سرنشين دردرياي عمان و خليج فارس را از ديگر برنامه هاي دومين رزمايش پيامبر اعظم(ص) عنوان كرد و گفت: در اين رزمايش يگان هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به پشتيواني هوايي از رزمايش يگانهاي هوايي سطح دريايي سپاه بپردازند.

سرلشگر صفوي حضورهواپيماهاي ترابري سنگين 51 يوشينگ، "تو ان اف" سپاه و هلي برن هاي سنگين "ماك 17" را از ديگر برنامه هاي اين رزمايش عنوان كرد و گفت: در اين رزمايش يگان هوايي سپاه با اجراي ماموريت تازش هوايي به حمايت از نيروهاي صابرين در استان هرمزگان آن هم در عمق 1400 كيلومتري عمليات خواهند كرد.

فرمانده كل سپاه همچنين اجراي عمليات آفندي و انبوه بيش از 1800 تيم خودكفا و ويژه را از جمله برنامه هاي طرح ريزي شده براي اجراي دومين مرحله رزمايش پيامبر اعظم(ص) عنوان كرد.

به گفته وي نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دومين مرحله از رزمايش پيامبر اعظم(ص) با استعداد10 تيم زرهي ، مكانيكي ، مخصوص و با بكارگيري سلاحها و سازمانهاي جديد در10 استان كشور به اجراي عمبليات خواهند پرداخت كه اجراي عمليات مسطح، ويژه ، نفوذ، دستبرد، تاكتيك هاي شبانه در حجم گسترده از جمله برنامه هاي اين بخش از رزمايش به حساب مي آيد.

فرمانده كل سپاه حضور سه گروه توپخانه و موشكي سپاه با ماموريت كنترل منطقه خاص و شليك موشك خوشه اي و گلوله توپخانه اجراي عمليات هلي برن در منطقه خليج فارس توسط يگانهاي صابرين در منطقه خاص و به كنترل در آوردن آن منطقه را از ديگر برنامه هاي اين رزمايش عنوان كرد.

سرلشگر صفوي در ادامه حضور 787 گردانهاي عاشورا كه 132 گروه آنان را گردانهاي الزهرا و 655 گردان عاشورا در مقياس 14 استان كشور با محوريت تهران تشكيل شود.

سرلشگر صفوي انجام ماموريت دفاع مسطح ، عمليات تاخيري ، پاكسازي و مقابله با هلي برن هاي دشمن و دفاع استراتژيك با هرگونه نا آرامي هاي احتمالي، نجات امداد مصدومان و اجراي جنگ نوين را از ديگر برنامه هاي دومين مرحله از رزمايش پيامبر اعظم برشمرد.

وي همچنين اجراي مانور دريايي تخصصي سطح به سطح از شمال خليج فارس به منطقه "جاسك" و" سيريك" از ديگر برنامه هاي اين زرزمايش عنوان كرد و افزود: قرار است در مانور دريايي ، دريانوردان نيروي دريايي سپاه با اجراي مانورهاي تاكتيكي، با شناورهاي رزمي در سه منطقه دريايي ماهشهر، بوشهر و بندر عباس تا سواحل درياي عمان به انجام ماموريت بپردازند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد: اين رزمايش كه طول خليج فارس تا درياي عمان را در بر مي گيرد، نيروهاي دريايي سپاه با شليك اژدر، راكت هاي دريايي و دهها فروند موشك "FL10" و "HY2 "و دوش پرتاب زمين به هوا در منطقه بندرباس ، بوشهر و ماهشهر به اجراي عمليات بپردازند.

سرلشگر صفوي افزود: اجراي دومين مرحله رزمايش پيامبر اعظم(ص) هيچگونه تهديدي براي منطقه و كشورهاي همسايه ندارد زيرا ما بدنبال آن هستيم تا امنيت منطقه را برقرار كنيم. زيرا امنيت منطقه و خليج فارس با مشاركت كشورهاي منطقه قابل حفظ است.

وي گفت: از نظر جمهوري اسلامي ايران همسايگان ما دوستان ما محسوب مي شوند و دشمنان آنان ، دشمان ما هستند.

فرمانده كل سپاه با اشاره به دومين مرحله رزمايش پيامبر اعظم(ص) گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با برپايي اين رزمايش به دنبال آن است تا نشان دهد كه فرزندان ايران در قالب نيروهاي سپاه و بسيج آماده هرگونه تهديد و تهاجم از سوي كشورهاي بيگانه هستند.

صفوي اجراي اين رزمايش در بالاترين سطوح تكنولوژي روز خارجي و بومي جديد كه اخيرا توسط متخصصان ايراني ساخته شده است با فرهنگ شهادت طلبي را از مهمترين برنامه هاي اين رزمايش عنوان كرد.

وي دليل برگزاي اين رزمايش را نشان دادن قدرت و توان نيروهاي سپاه و بسيج در دفاع از مرزهاي كشور عنوان كرد و گفت: نيروهاي سپاه و بسيج به دشمنان خود هيچگونه اجازه اي نخواهند داد تا منافع كشورشان به خطراندازند.

صفوي افزود: ما در اين رزمايش به دنبال اجراي رزمايشي كاملا مخصوص آن هم با تجهيزات وتكنولوژي خاص كه به صورت يگانهاي تجهيز شده در سطح گسترده سرزمين ايران هستيم .

فرمانده كل سپاه در پاسخ به سئوالي درباره رزمايش آمريكا و برخي كشورهاي عربي و غربي در خليج فارس نيز گفت: در اين خصوص شوراي عالي امنيت ملي ابراز نظر مي كند، از نظر ما اين رزمايش يك مانور سياسي و تبليغاتي است كه اهميت عملياتي ندارد.

به گفته وي در تمامي مراحل اين رزمايش فرماندهان نيروهاي حاضردر رزمايش از نزديك به تشريح اين چگونگي اجراي دومين مرحله از رزمايش پيامبر اعظم خواهند پرداخت.