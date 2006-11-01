انتخابات سراسري آمريكا ؛ جنگ بازها و كبوترها و تاثير آن بر سياستهاي كاخ سفيد

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي نوشت : پيش بيني مي شود كه موضوعات مربوط به سياست خارجي نقش مهمي را در انتخابات مياندوره اي آمريكا در 7 نوامبر ( 16 مهرماه) ايفا كنند. كارشناسان سياسي پيش بيني مي كنند كه دموكراتها ( كبوترها) كنترل مجلس نمايندگان آمريكا را بر عهده بگيرند. آنها به نارضايتي از جنگ عراق و سياست كلي آمريكا در مبارزه با تروريسم اشاره مي كنند.

" رابرت مك ماهون" (Robert MacMahon) نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : نتايج نظرسنجيها نشان مي دهند كه آمريكاييها طي سال جاري نگراني بيش از حد معمول نسبت به موضوعات سياست خارجي دارند. اين نظرسنجيها همچنين نشان از كاهش محبوبيت هر دو حزب كنگره مي دهد، اما با توجه به نتايج منفي جنگ عراق،كانديداهاي جمهوريخواه در برخي موارد خود را از"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در زمينه جنگ عراق و مهاجرت دور كرده اند .

"نانسي رومن" معاون رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا گفت :"اكثر انتخابات مياندوره اي تحت تاثير نگرانهاي شهروندان در مسائلي از جمله شغل و آموزش قرار دارند."

نويسنده در ادامه ليستي از موضوعات مهم تاثيرگذار در اين انتخابات تهيه كرده است كه عبارتند از :

* جنگ عراق: گزارشهاي مربوط به افزايش سطح خشونتها و درگيريها در اين كشور به علاوه افزايش تلفات و هزينه هاي سنگين، اين مسئله را در اولويت مسائل آسيب رسان به جمهوريخواهان كه به شدت از اين جنگ حمايت كرده اند ، قرار داده است. اين در حالي است كه دموكراتها بر سر استراتژيها در مورد جنگ عراق اختلافاتي دارند. آنها در حال بررسي طرح هايي براي تمركز زدايي از عراق به سوي استقرار دوباره نيروها در منطقه هستند. آنها به ويژه بر نبود نظارت از سوي جمهوريخواهان بر مسائلي از جمله اطلاعات و بدرفتاريها درعراق تاكيد مي كنند. آنها همچنين تلاش كرده اند تا بر دلايل ناقص دولت بوش در مورد جنگ و اشتباهات در طراحي پس از جنگ تاكيد داشته باشند.

* جنگ عليه تروريسم / امنيت داخلي: بوش در يك سري سخنرانيهاي خود در ماه سپتامبر تلاش كرد تا تمركز كشورش را از جنگ عراق به مسئله تروريسم معطوف كند. جمهوريخواهان گفتند كه اين سخنرانيها پايگاه آنها را تقويت كرد و ميزان محبوبيت بوش را افزايش داد. دموكراتها و ليبرالها مي گويند كه اقدامهاي ضد تروريستي آمريكا تغيير زيادي در قانون تجسس اطلاعات خارجي 1978 (FISA) ايجاد مي كند.( اين قانون دادگاه ويژه اي را براي نظارت بر عمليات جاسوسي از مظنونان تروريستي ترتيب مي دهد.) دموكراتها از لايحه اي حمايت مي كنند كه داراي شيوه هايي با تاثيرگذاري بيشتر باشد كه تحت (FISA) عمل مي كند، اما بر اهميت هدايت نظارت الكترونيكي در آمريكا تاكيد مي كنند.

* مهاجرت: مجلس نمايندگان و سناي آمريكا نتوانسته اند زمينه مشتركي را در مورد لايحه مهاجرت براي 12 ميليون مهاجر غيرقانوني كه در اين كشور زندگي مي كنند، بيابند.جمهوريخواهان در اين زمينه با بسياري از سناتورهاي آمريكايي در حال نزاع هستند. آنها بر طرح هاي امنيتي مرزي سخت تاكيد دارند كه به ويژه در مرزهاي آمريكا مردم پسند به نظر مي رسد.

*استقلال انرژي : به گفته كارشناسان، كاهش شديد بهاي بنزين در پاييز سال جاري اهميت استقلال انرژي را كاهش داد. با اين وجود برخي از كانديداهاي دموكرات به مبارزه خود در اين زمينه ادامه مي دهند و جمهوريخواهان را در حالي كه اين كشور تلاش مي كند تا گزينه هايي را براي وابستگي به سوختهاي فسيلي پيدا كند؛ به خاطر نزديك بودن زياد به شركتهاي نفتي آمريكايي كه منافع زيادي را از اين راه به دست مي آورند، مقصر مي دانند.

در بخش پاياني اين گزارش آمده است : دموكراتها نشان داده اند كه اگر آنها اكثريت را در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا و در نتيجه رياست كميته هاي دفاعي و ديگر كميته ها را به دست آورند، مسئله نظارت بر فعاليتهاي شاخه اجرايي را طي چند سال گذشته مد نظر خواهند داشت. آنها مي گويند كه به ويژه استفاده دولت از اطلاعات پيش از جنگ و مسائلي از جمله اختيارات مشروط ائتلاف در زمينه سرمايه گذاري و بازسازي در عراق را مورد بررسي قرار خواهند داد.

رومن خاطر نشان كرد : در نقش رهبري ، دموكراتها همچنين مي توانند سوالات جديدي را در مورد دستورالعمل تجارت آزاد مطرح كنند، اما وي تغيير اساسي اندكي را در قانون سياست خارجي با كنگره اي به رهبري دموكراتها پيش بيني كرد. اين امر تا حدي به علت حاكميت شاخه اجرايي بر مسائل سياست خارجي و همچنين انتخابهاي سختي است كه هر حزب در مواردي از جمله عراق با آن روبرو است.

رومن تصريح كرد:"من حمايت حزبي بالايي را پيش بيني مي كنم، اما نتايج سياسي بدون توجه به اينكه چه كسي مسئول خواهد بود، به طور چشمگيري متفاوت نخواهد بود و اين به علت آن نيست كه احزاب در حال كار با يكديگر هستند، بلكه به خاطر آن است كه آنها فضاي زيادي براي مانور در اين مسائل ندارند."