موساد در انفجارهاي استانبول دست داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، مطبوعات تركيه فاش كردند كه سازمان اطلاعات تركيه با همكاري كشورهاي همسايه به اطلاعاتي دست يافته است كه نشان مي دهد،سازمان موساد اسراييل درعمليات تروريستي دراستانبول دست داشته است.

روزنامه يني شفق نزديك به حزب عدالت و توسعه به نقل از منابع سازمان اطلاعات تركيه نوشت:ادعاهايي وجود دارد مبني براينكه سازمان موساد، اقدام به راه اندازي سازمان تكفير در تركيه كرده است و اين سازمان تكفير انفجارهاي دو معبد يهودي را در 15 نوامبر انجام داده است.

اين روزنامه افزود: سازمان اطلاعات پاكستان كه دقيق ترين اطلاعات و معتبرترين مدارك را در مورد القاعده دراختياردارد با سازمان اطلاعات تركيه درمورد تشكيل سازمان تكفيرازسوي موساد درتركيه موافق وهم عقيده است.

به نوشته اين روزنامه ، سازمان اطلاعات تركيه به نتايج عجيبي در مورد سازمان تكفيردست يافته است و يكي از حقايق اين است كه موساد ، اين سازمان تكفير را در تركيه راه اندازي كرده است .

در ارزيابي اين روزنامه ، يك مسئول درسازمان اطلاعات تركيه گفت : وضعيت كنوني به سوي ماجراجوئي هايي مختلف پيش خواهد رفت. در صورتي كه ما مطمئن شويم، ازسازمان تكفير براي انجام انفجارهاي استانبول استفاده شده است و اگرامر اقتضا كند در روابط تركيه و اسراييل تجديد نظرخواهد شد. به زودي مشخص خواهد شد كه دلايل ورود سريع مزدوران موساد به مكان انفجارها براي مشاركت در روند تحقيق اين حادثه لحظاتي پس از وقوع آن چيست ؟

اين روزنامه نوشت : بايد به شكل دقيق در مورد اين مساله تحقيق شود كه آيا اين مزدوران چيزي را از تركيه پنهان كرده اند يا اينكه تلاش مي كنند براي عدم افشاي حقيقت اين انفجارها ، گمراه سازي كنند.