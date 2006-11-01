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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

شب‌هاي عكس ايران در سينماتك صبا برگزار مي‌شود

شب‌هاي عكس ايران از برنامه‌هاي جنبي دهمين نمايشگاه دوسالانه عكس ايران و ماه هنر عكاسي است كه از 10 تا 22 آبان در سينماتك موسسه فرهنگي هنري صبا برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دهمين دوسالانه عكس ايران اعلام كرد اين برنامه كه به صورت اسلايدشو از ساعت 15 تا 16 در هر روز از برنامه نمايش فيلم برگزار مي شود، به معرفي آثار عكاسان ايراني با موضوعات گوناگون مي پردازد.

بخشي از برنامه شب هاي عكس ايران به مرور آثار عكاسان ايراني از جنگ در قالب برنامه "شب هاي عكس فلسطين و لبنان" اختصاص دارد. هدف از اين برنامه تبادل تجربه عكاسان و بحث و گفتگو با تماشاگران علاقمند به هنر عكاسي است. تاكنون 20 عكاس براي حضور در اين برنامه اعلام آمادگي كرده اند.

همچنين علاقمندان به حضور در اين ويژه برنامه كه تا 10 آبان موفق به ثبت نام نشده اند مي توانند با مراجعه به دبيرخانه موسسه فرهنگي هنري صبا ثبت نام و نسبت به زمان بندي برنامه شب هاي عكس ايراني هماهنگي كنند. روزهاي 11 و 12 و 17 تا 20 آبان ماه برنامه اسلايدشو برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 400817

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