به گزارش خبرنگار مهر، گالری «اُ» به مدیریت ارکیده درودی از پاییز ۱۳۹۳ کار خود را در خیایان استاد نجات الهی آغاز کرد. گرچه مکان این گالری به زودی تغییر می کند اما اهداف این گالری که از ابتدا به گفته ارکیده درودی تمرکز بر معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده هنر در سطح منطقه ای و بین المللی بوده همچنان ادامه خواهد داشت. این گالری با وجود نوپا بودن سال گذشته حضور موفقی را در آرت فر دوبی تجربه کرد. یکی از پروژه های این گالری که سال گذشته آن را کلید زد و ۴ تیر تا ۹ شهریور ۹۵ در پنج نمایشگاه متوالی ارائه داد، پروژه «سه در سه» بود که به گفته درودی، امسال نیز اجرا می شود.

درودی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از مردادماه پروژه «سه در سه» را در گالری کلید می زنیم. در این پروژه که سال گذشته به این صورت برگزار شد که هر طبقه گالری سه طبقه ما به آثار یک هنرمند جوان اختصاص داشت، آثار کسانی نمایش داده می شود که اولین نمایشگاه انفرادی خود را تجربه می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خود ما هم گالری نوپایی هستیم، می خواستیم با این پروژه کار کردن با هنرمندان جوان و ایجاد بازار اقتصادی برای آنها و فرصت بروز استعدادهایشان را که جایش در فضای تجسمی کشور خالی است ایجاد کنیم. گرچه امسال تعداد هنرمندان این پروژه کمتر شده است اما همان هدف اولیه دنبال می شود ضمن اینکه رویکرد کلی گالری ما روی آثار نقاشی فیگوراتیو است.

این نقاش همچنین بیان کرد: سال گذشته هر نمایشگاه ما شامل معرفی سه هنرمند جوان بود و هر نمایشگاه به مدت دو هفته ادامه پیدا کرد که امسال نیز احتمالا همین رویه را دنبال خواهیم کرد. هریک از هنرمندان انتخاب شده برای این برنامه در یک طبقه از سه طبقه گالری، آثار خود را به نمایش می گذارند. اولویت برگزارکنندگان این برنامه در انتخاب هنرمندان، اصالت آثار، استعداد و آتیه دار بودن افراد و همچنین توانایی آنها در استفاده بهینه از فضای کوچک تر اختصاص داده شده به آثارشان است.

به گفته وی، هنرمندان منتخب دوره اول در سال ۹۵ در حوزه هایی چون طراحی، نقاشی، چاپ، مجسمه سازی و عکاسی فعالیت می کردند و به طور کلی این پروژه نگاهی ویژه به نسل جوانی از هنرمندان ایرانی را ارائه داد که در مراحل اولیه حرفه هنری خود بودند.

درودی با اعلام خبر جابجایی گالری در آینده ای نزدیک گفت: چون محل گالری ما استیجاری است و مالک هم ملک را لازم دارد مجبور به جابجایی هستیم که مسلما اتفاق خوشایندی برای ما نیست اما در حال حاضر در مرکز شهر به دنبال پیدا کردن فضایی مناسب هستیم.