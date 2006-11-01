سولانا و ماموريت ويژه براي گسترش مناسبات اروپايي - اسرائيلي

به گزارش خبرگزاري مهر، "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا كه سفر دوره اي خود را به چند كشور منطقه خاورميانه از چهارشنبه گذشته 25 اكتبر( 3 آبان) آغاز كرد، سرانجام 30 اكتبر( 8 آبان ماه) در مصر به اين سفر پايان داد.

سفر "سولانا" به خاورميانه و ديدار وي با مقامها و سران چند كشور منطقه با اين عنوان آغاز شد كه او در نظر دارد طي اين سفر به بحث و بررسي تحولات منطقه به ويژه از سرگيري مذاكرات فلسطيني ها و اسرائيلي ها بپردازد و اينگونه وانمود شد كه وي در تلاش است تا به پيشبرد حل اين مسئله كمك كند.

سرانجام سفر شش روزه مسئول سياست خارجي اتحاديه به خاورميانه روزگذشته در مصر با بيان اينكه "خاورميانه مرحله حساسي را پشت سر مي گذارد"، به پايان رسيد.

وي همچنين عنوان كرد كه براي حل مشكلات خاورميانه بايد در روند صلح فلسطيني ها و اسرائيل تحركاتي حاصل شود چراكه بدون حل اين مسئله شانس براي موفق شدن ضعيف خواهد بود.

"سولانا" دراين سفر دوره اي خود با مقامهاي اردني، فلسطيني، اسرائيلي و مصري درمورد سوق دادن روند صلح و همچنين بررسي احياي مذاكرات بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها بحث و تبادل نظر كرد.

وي درديدار خود با مقامهاي اردني تاكيد كرد : فلسطيني ها بايد يك صدا باشند ودولت وحدت ملي يا تكنوكرات يا هردولت ديگري كه خود مي نامند ، تشكيل دهند.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين در ديدار خود با "عبدالاله خطيب" وزير امورخارجه اردن گفت: همه راه حل هاي ضروري در نقشه راه موجود است وآنچه ما بايد انجام دهيم اين است كه بايد آن ( نقشه راه) را به اجرا درآوريم.

"سولانا" در سرزمين هاي اشغالي در پي ديدار خود با "زيپي ليوني" وزير امور خارجه اسرائيل در تل آويو به خبرنگاران گفت: اروپا اميد به پيشبرد روند صلح خاورميانه نه فقط براي اميدوار كردن مردم، بلكه همچنين به خاطر ايجاد وضعيتي عملي دارد.

وي افزد: اروپايي ها بيش از هر زمان ديگري پايبند به تحرك بخشيدن و پيشبرد روند صلح بين اسرائيل و فلسطيني ها هستند.

اين مقام اتحاديه اروپا پس از اين ديدار به رام الله رفت و در ديدار با "ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ابراز اميداوري كرد كه وي به زودي بتواند دولت وحدت ملي فلسطين را تشكيل دهد.

"سولانا" همچنين با "اسماعيل هنيه" نخست وزير فلسطين نيز ديدار و گفتگو كرد.

وي دربيروت نيز با "فواد سنيوره" نخست وزير لبنان و ديگر مسئولان اين كشور گفتگو كرد و دراين ديدارها فقط بر اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه از اسرائيل جانبداري مي كند، تاكيد كرد.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درقاهره با "حسني مبارك" رئيس جمهوري مصر ديدار و درباره مسائل مختلف به ويژه احياي روند صلح و تلاش براي تشكيل دولت وحدت ملي در فلسطين گفتگو كرد.

زواياي پنهان سفر سولانا به خاورميانه

اما آنچه كه روزنامه السفير در شماره امروز خود به نقل از روزنامه "معاريو" چاپ تل آويو نوشت، حاكي از آن است كه اهداف سفر "سولانا" به منطقه تنها به موارد مذكور خلاصه نمي شود.

به گزارش مهر، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا طي سفر خود به سرزمين هاي اشغالي كه بخشي از سفر وي را تشكيل داد ، فقط با مسئولان سياسي اسرائيل ديدارنكرد، بلكه به طور پنهاني با سران و مسئولان سازمان هاي امنيتي و نظامي اين رژيم نيز نشستهايي را برگزار كرد.

برپايه گزارش مطبوعات اسرائيلي، "سولانا" طي اين ديدارهاي محرمانه با "يوفال ديسكين" رئيس سازمان امنيت داخلي اسرائيل ،"مائير داگان" رئيس موساد و"عامون يدلين"رئيس اطلاعات و امنيت نظامي اسرائيل ديدار كرد كه هدف از اين نشستها آگاهي يافتن از اطلاعات امنيت نظامي موساد درمورد برنامه هسته اي ايران بود.

"سولانا" براي برگزاري اين نشست ها به همراه "مارك اوت" نماينده اتحاديه اروپا در خاورميانه به مقر سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) رفت به طوري كه درآن با "داگان" نشستي را برگزار كرد و طي آن به اطلاعات موجود در نزد اسرائيل در مورد مسئله هسته اي ايران و همچنين ارزيابي موساد درمورد پيشرفت برنامه هسته اي تهران گوش فرا داد.

مطبوعات اسرائيل براين مسئله تاكيد دارند كه اين ديدار در واقع به عنوان پيشرفت همكاري و گفتگوهاي بين اسرائيل و اتحاديه اروپا درمورد برنامه هسته اي ايران به شمار مي رود.

"سولانا" همچنان از شاباك اسرائيل گزارش هايي را درمورد آخرين تحولات سرزمين هاي اشغالي دريافت كرد.

درعين حال وي در پايان اين سفر خود با ابراز ترديد درباره دستيابي صلح بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها اعلام كرد كه درنظر دارد طي هفته هاي آتي به منطقه باز گردد.

درپايان اين گزارش نمي توان از كنار ورود هيئتي از جنبش حماس به مصر به منظور بررسي مسئله تبادل اسراي فلسطيني و اسرائيلي و همچنين ورود يك هيئت بلندپايه آمريكايي به رهبري "جان نگروپونته" رئيس سازمان امنيت ملي آمريكا به مصر و همزماني اين ديدارها با آخرين لحظات حضور "سولانا" در مصر بي تفاوت گذشت.

مهمترين احتمالي كه به نظر مي رسد اين است كه مقامهاي اروپايي و آمريكايي در قاهره به ميزباني مصر مقامهاي جنبش حماس را براي قبول و پذيرش شروط خود براي از سرگيري كمك ها تحت فشار قرار دهند.