اعزام فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي به دوره هاي كوتاه مدت خارج كشور

محسن اسلامي - مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با مهر با بيان اينكه ظرفيت براي اعزام در قالب تفاهم نامه با آيسته محدود است، گفت: طول دوره اعزام از 20 روز تا 2 ماه است كه اين تسهيلات جهت دوره هاي فشرده آموزشي در رشته هاي تخصصي برگزار مي شود.

وي همچنين از انعقاد تفاهم نامه اي با معاونت طرح و توسعه وزارت علوم و سازمان بسيج اساتيد در راستاي تحقق سياست هاي وزارت علوم در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي خبر داد و گفت : بر اساس اين تفاهم نامه مبلغ 500 ميليون تومان اخذ شده است.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم افزود: يك ميليارد تومان در سال گذشته جهت حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويان سراسر كشور در راستاي توسعه كمي اين انجمن ها از 800 به 1300 واحد اختصاص داده شده و اعتباري معادل 500 ميليون تومان نيز جهت حمايت از برنامه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در شاخصه هاي ارتباط صنعت و دانشگاه، برگزاري ميزگردهاي تخصصي، همايش ها و مسابقات علمي، حمايت از اعزام دانشجويان به مسابقات داخل و خارج از كشور و چاپ آثار دانشجويان فعال در انجمن هاي علمي دانشجويي هزينه شده است.

اسلامي گفت: توسعه كمي انجمن هاي علمي دانشجويي و توسعه كيفي برنامه هاي آنها در اولويت اهداف وزارت علوم در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي بود و اكنون با سياست تنوع بخشي به برنامه هاي اين انجمن ها، تشويق فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي، انتشار آثار دانشجويان فعال در اين انجمن ها و سوق دادن فضاي انجمن هاي علمي دانشجويي به سمت تحول و گسترش IT و ICT و پيگيري برنامه هاي توسعه اي در اين حوزه مي پردازد.