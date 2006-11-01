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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

اعزام فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي به دوره هاي كوتاه مدت خارج كشور

اعزام فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي به دوره هاي كوتاه مدت خارج كشور

اسلامي از انعقاد تفاهم نامه اي ميان اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم و كميته ملي آيسته خبر داد و گفت: بر اساس اين تفاهم نامه فعالين و برترين هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در رشته هاي فني مهندسي و علوم پايه به سفرهاي كوتاه مدت اعزام مي شوند.

محسن اسلامي - مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با مهر با بيان اينكه ظرفيت براي اعزام در قالب تفاهم نامه با آيسته محدود است، گفت: طول دوره اعزام از 20 روز تا 2 ماه است كه اين تسهيلات جهت دوره هاي فشرده آموزشي در رشته هاي تخصصي برگزار مي شود.

وي همچنين از انعقاد تفاهم نامه اي با معاونت طرح و توسعه وزارت علوم و سازمان بسيج اساتيد در راستاي تحقق سياست هاي وزارت علوم در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي خبر داد و گفت : بر اساس اين تفاهم نامه مبلغ 500 ميليون تومان اخذ شده است.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم افزود: يك ميليارد تومان در سال گذشته جهت حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويان سراسر كشور در راستاي توسعه كمي اين انجمن ها از 800 به 1300 واحد اختصاص داده شده و اعتباري معادل 500 ميليون تومان نيز جهت حمايت از برنامه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در شاخصه هاي ارتباط صنعت و دانشگاه، برگزاري ميزگردهاي تخصصي، همايش ها و مسابقات علمي، حمايت از اعزام دانشجويان به مسابقات داخل و خارج از كشور و چاپ آثار دانشجويان فعال در انجمن هاي علمي دانشجويي هزينه شده است.

اسلامي گفت: توسعه كمي انجمن هاي علمي دانشجويي و توسعه كيفي برنامه هاي آنها در اولويت اهداف وزارت علوم در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي بود و اكنون با سياست تنوع بخشي به برنامه هاي اين انجمن ها، تشويق فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي، انتشار آثار دانشجويان فعال در اين انجمن ها و سوق دادن فضاي انجمن هاي علمي دانشجويي به سمت تحول و گسترش IT و ICT و پيگيري برنامه هاي توسعه اي در اين حوزه مي پردازد.

کد مطلب 400833

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