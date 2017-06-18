وضعیت نامشخص ساماندهی میدان توپخانه/ گود بلدیه بدون متولی است

به گزارش خبرنگار مهر، مدتها است که قرار است میدان امام خمینی شکل و شمایل تازهای به خود گیرد اما تنها یادگار این ساماندهی گود بزرگی در حاشیه این میدان است. سال ۹۳ بود که شورای شهر تهران طرحی ساماندهی این میدان قدیمی را به همراه ۲۹ میدان دیگر به تصویب رساند اما سابقه انجام مطالعات رسمی در میدان امام خمینی (ره) و محدودههای پیرامون آن در دورههای اخیر به سال ۷۴ میرسد. طی این سالها و تحت عنوان قراردادهای مطالعاتی و اجرایی مختلف و با سازمانهای متفاوت، محدوده بافت تاریخی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشبینیهای طرح تفصیلی برای میدان امام خمینی
ساماندهی این بافت تاریخی در طرح تفصیلی شهر تهران هم پیشبینی شده است، مطابق مطالعات طرح تفصیلی مصوب، تبدیل منطقه ۱۲ شهر تهران به گسترهای برخوردار از مجموعه فضاها، محورها و عرصههای عمومی و بناهای مرمت و بهسازی شده و تجدید حیات یافته واجد ارزشهای تاریخی و ایجاد امکان دسترسی ایمن و آسوده به تمامی کانونهای محدوده مرکز تاریخی از طریق شبکه توسعه یافته حرکت سواره با تأکید بر خطوط تردد همگانی به ویژه مترو؛ همراه با شبکه توسعه یافته و مجهز برای حرکت پیاده در امتداد محورهای شاخص مرکز تاریخی به عنوان چشمانداز آرمانی مطرح شده است.
در این راستا، احیاء و تقویت نقشهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری و پالایش کارکردی فعالیتهای ناسازگار جهت رونق بخشی به فضاهای شهری در ایام و ساعات تعطیل به عنوان هدفهای کلان این طرح عنوان شده است. به منظور تحقق این اهداف، طرحهای اصلی وهم پیوند در محدوده فراگیر میدان امام از جمله طرح ویژه باغ ملی (مجموعه موزه ملی- میدان مشق) با مساحت ۳۰ هکتار، طرح ویژه محدوده بلافصل میدان امام خمینی (ره) با مساحت ۳ هکتار، طرح ویژه ارگ (جنوب میدان امام خمینی (ره) تا خیابان ۱۵ خرداد) با مساحت ۳۲ هکتار، طرح ویژه لاله زار (مجموعه محدودههای یادمانی و سیمای شهری تاریخی) پیشنهاد شده است.
ساماندهی میدان امام بخشی از پروژه انضباط شهری است
به نظر میآید این پروژه مدتی است که متوقف شده است. ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران دربارهٔ وضعیت ساماندهی میدان امام به خبرنگار مهر میگوید :طرح ساماندهی میدان امام در راستای طرح انضباط شهری منطقه ۱۲ در دستور کار قرار دارد و این موضوع فراتر از میدان امام است و مربوط به کل منطقه میشود. او ادامه میدهد: در طرح انضباط شهری منطقه ۱۲ محدوده میدان امام خمینی (ره) از خیابان ناصرخسرو در شرق میدان آغاز میشود و این طرح تا میدان حسنآباد انجام خواهد شد. در محدوده این میدان برنامهریزی شده تا کلیه مغازهها و فروشگاههایی که در طول مسیر هستند با المانهایی که سیما و منظر خاصی دارد از جمله اینکه جنبه ایرانی اسلامی دارد، مشخص شود.
این عضو شورای شهر تهران همچنین درخصوص تعیین تکلیف گودبرداری میدان امام خمینی (ره) توضیح میدهد: در محل گود برداری میدان امام ساختمانی تحت عنوان گالری شهر احداث خواهد شد. ارتفاع این پروژه ۱۰٫۵ متر است و زیرساخت آن به گونهای طراحی خواهد شد که مردم بتوانند از خدمات مترو نیز استفاده کنند.
به گفته وی گالری شهر ساختمانی کاملاً فرهنگی خواهد بود و قرار نیست در این ساختمان کار اداری انجام شود، در واقع تمام موضوعاتی که مربوط به شهر تهران است و میتوان آن را به نمایش گذاشت، ارائه خواهد شد.
گود بی صاحب بلدیه
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران هم دربارهٔ تعیین تکلیف گود ایجاد شده در میدان امام خمینی (ره) و الزام شهرداری برای ساماندهی این میدان میگوید: در این پروژه چند اشکال جدی وجود دارد که اولین مشکل ساماندهی میدان امام این است که این پروژه صاحب ندارد یعنی مالک آن مشخص نیست.
او ادامه میدهد: همچنین معلوم نیست چه کسی صاحب این گودبرداری است و در آینده کاربری آن چیست و قرار است به چه کسی واگذار شود؛ بنابراین وقتی پروژهای مالک ندارد منجر به افزایش هزینه در شهر میشود. یکی دیگر از اشکالات وارده به پروژه ساماندهی میدان امام خمینی این است که وقتی پروژهها به این وسعت است در آینده باید دنبال متولیان آن باشیم. پروژههایی همچون فرودگاه امام، مصلی امام خمینی که سالهاست انجام شده باید از متولیان آن بپرسیم که آینده چه میشود.
این عضو شورای شهر تهران اضافه میکند: اگر پروژهها فازبندی نشود و به مراحل کوچکتر تقسیمبندی نشود، باید منتظر باشیم که این اتفاقها برای آنها صورت میگیرد. از طرفی افرادی که طراحی کردند باید جوابگوی پروژه باشند. پروژههایی مثل میدان امام خمینی مگر مشاوره نداشته چرا مشاوران طرح، اعلام نظر نکردند.
شاکری تأکید میکند: باید پروژههای نیمه تمامی مانند میدان امام خمینی، به پایان برسد. اگر این پروژهها مالک داشت زودتر از اینها تمام میشد ضمن اینکه اگر مقاومت ما در شورای شهر نبود کل میدان را تخریب میکردند.
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