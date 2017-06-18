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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۳:۵۹

محققان پی بردند؛

تحلیل استروژن عامل کمردرد و از بین رفتن دیسک کمر

تحلیل استروژن عامل کمردرد و از بین رفتن دیسک کمر

شکایت از درد کمر با افزایش سن و انحطاط دیسک کمر مشکلی شایع در بین مردان و زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان نشان می دهد یائسگی با شدت نابودی دیسک در ستون فقرات کمر مرتبط است.

شواهد موجود قویاً از نقش کمبود استروژن در انحطاط دیسک و همچنین فواید هورمون درمانی بر ارتفاع کل دیسک کمری در زنان یائسه حمایت می کند.

در مطالعه جدید، MRI حدود ۱۵۶۶ زن و ۱۳۸۲ مرد مورد بررسی قرار گرفت.

محققان با مطالعه این یافته ها دریافتند یائسگی با از بین رفتن شدیدتر دیسک کمر مرتبط است و بین از بین رفتن استروژن در دوره یائسگی و ریسک بروز کمردرد و انحطاط دیسک ارتباط چشمگیری وجود دارد.

تیم تحقیق عنوان می کند هورمون درمانی می تواند درمان مناسبی برای این نوع مشکلات باشد ارگچه بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارد.

کد مطلب 4008399

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