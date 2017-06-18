اجرای مصوبه سال ۸۹ ضامن برون رفت آزمایشگاه های پزشکی از چالش ها

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو هزار نفر از اعضای هیات علمی، استادان ، پزشکان، متخصصان و دانشجویان رشته های آزمایشگاهی و علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشوذ با نوشتن نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور خواهان اجرای آیین نامه مصوب سال ۸۹ توسط شورای عالی برنامه ریزی پزشکی شدند.

در این نامه تاکید شده است: وزارت بهداشت در سال ۶۷ بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۳ فروردین سال ۶۷، آیین نامه مورخ ۲۱/۷/۶۷ را در شورای عالی پزشکی و تخصصی تصویب و به اجرا در می آورد. اما پس از دو سال اجرا و پذیرش دستیار، به واسطه فشار و ممانعت برخی از همکاران پاتولوژیست، اجرای آن متوقف می شود.

در این نامه آمده است: مجددا به دنبال ۲۰ سال دادخواهی متخصصین و اساتید علوم آزمایشگاهی و پیگیری های مجلس و دیوان عدالت اداری، آیین نامه جدیدی در سال ۸۹ توسط شورای عالی برنامه ریزی پزشکی تصویب و توسط معاونت آموزشی وقت وزارت بهداشت، برای اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود ولی متاسفانه باز هم به دنبال جوسازی همان همکاران، وزارت بهداشت از مواضع خود عقب نشینی می کند و اجرای آیین نامه متوقف می شود.

اعضای هیات علمی و استادان و پزشکان در این نامه عنوان داشته اند: در این دوره، وزارت بهداشت با ورود صبورانه و با صرف بیش از ۳ سال بررسی کارشناسی موضوع و پیرو تمهیدات بسیار دقیق معاونت آموزشی و تشکیل کمیته ۶ نفره متشکل از ۳ پاتولوژیست و ۳ متخصص علوم آزمایشگاهی و نظر خواهی از اساتید برجسته، آیین نامه سوم تهیه و ابلاغ می شود، اما متاسفانه این بار هم برخی از همکاران پاتولوژیست موضوع را از صحت گفتمان علمی به تظاهرات خیابانی و برخوردهای دور از اخلاق حرفه ای سوق داده و جامعه دانشگاهی را دچار بهت و نگرانی می کنند.

در این نامه به رئیس جمهور متذکر شده اند: اگرچه این گروه که مسئولیت کمتر از ۵۰ درصد آزمایشگاه های کشور را دارند، خداکثر تلاش خود را در جوسازی علیه وزرات بهداشت و بکارگیری اهرم های فشار برای جلوگیری از اجرای قانون بکار می بندند، ولی خوشبختانه وزیر بهداشت با پایمردی بر اجرای قانون اصرار نموده و تسلیم این جوسازی ها و فشارها نمی شوند.

در ادامه نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شده است: اجرای این مصوبه بر خلاف تبلیغات سوء و عوام فریبانه نه تنها موجب دخالت و ورود افراد غیر پزشک به عرصه پزشکی و درمان نمی شود، بلکه منطبق با استانداردهای روز جهان و در جهت رفع کاستی های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور و مورد حمایت قاطبه اعضای هیات علمی و متخصصان این عرصه است و ما امضا کنندگان این نامه حمایت خود را از اجرای آیین نامه و وزیر بهداشت اعلام می کنیم و معتقدیم اجرای این آیین نامه ضامن برون رفت آزمایشگاه های تشخیص طبی از چالش ها و مشکلات فعلی است.