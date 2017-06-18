پرتغال و مکزیک به تساوی رضایت دادند/ شروع نامطئن قهرمان یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و مکزیک روز یکشنبه در چارچوب رقابتهای جام کنفدراسیون ها برابر هم قرار گرفتند که این بازی نزدیک با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

ریکاردو کوارشما در دقیقه ۳۵ تیم پرتغال را پیش انداخت اما خاویر هرناندز در دقیقه ۴۲ کار را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با نتیجه یک بر یک خاتمه یابد.

در نیمه دوم تیم پرتغال توسط سدریک به گل دوم رسید. این بازیکن در دقیقه ۸۶ موفق به گشودن دروازه حریف شد. با این حال مکزیک تسلیم نشد و در دقیقه ۹۲ توسط هکتور مورنو به گل دوم دست یافت و از شکست گریخت.

بدین ترتیب تیم ملی پرتغال مثل اکثر تورنمنت های قبلی شروع خوبی نداشت و با تساوی کار خود را آغاز کرد.