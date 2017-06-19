علیرضا نصرآزادانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر، گفت: از زمان برگزاری مسابقات انتخابی و شروع کار آماده سازی، مراحل مختلف را قدم به قدم طی کردیم. یک تورنمنت خیلی خوب را تجربه کرده و چند دیدار تدارکاتی با تیم های دانشجویان و تیم اعزامی به کشورهای اسلامی انجام دادیم تا در نهایت یک تیم خوب و سرحال را مهیای حضور در آوردگاه جهانی کنیم.

وی افزود: مهمترین فاکتور این تیم یکدست بودن، رفاقت و همدلی بین تمامی ارکان برای رسیدن به موفقیت است. آرامش خوبی در بین نفرات تیم حکمفرماست و با انگیزه بالا وارد رقابتهای قهرمانی جهان می شوند. کادر فنی هم در این مدت هرچه لازم بوده و در توان داشته در اختیار اعضای تیم قرار داده است.

مربی تیم تکواندو در مورد کسب مدال طلای در سال ۲۰۱۱ جهانی کره جنوبی گفت: همیشه یک موفقیت را که در گذشته بدست آمده الگو قرار می دهیم و از تجربیات و کارهایی که باعث کسب عنوان قهرمانی شد به بهترین نحو بهره می بریم. برای من که مسابقات جهانی ۲۰۱۱ یک تجربه بسیار خوب بود که با آن کادر فنی کار کردم و همچنین مسابقات روسیه که تیم قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان شد. در این دوره تلاش کردیم که همان شرایط و حتی بهتر از آن را برای این تیم مهیا کنیم.

نصر افزود: رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان سخت و دشوار است و شاید اتفاقات غیرقابل پیش بینی مسیر تیم برای رسیدن به هدف را با چالش جدی مواجه کند. امیدورام شرایط به نحوی پیش برود که خدایی ناکرده تیم با آسیب جدی مواجه نشود و موفقیت بدست آید.

وی ادامه داد: تلاش تک تک نفرات تیم روی نتیجه نهایی تاثیر گذار است. اکثر مواقع دو تکواندوکار تا پای سکو در جدول بالا آمده ولی موفق به کسب مدال نمی شوند. اما همان چند امتیاز آنها به اندازه یک مدال نقره یا طلا در نتیجه نهایی تاثیر گذار بوده است. خدا را شکر همه اعضای تیم به این موضوع واقف هستند و هر مبارزه را به عنوان یک فینال نگاه کرده و برای پیروزی در همان دیدار تلاش می کنند و قدم به قدم پیش می روند.

قهرمان سال ۲۰۱۱ جهان در مورد ورود تیم ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به مسابقات گفت: این برای ما خیلی اهمیت دارد که رقبا با این نگاه مقابل ما قرار می گیرند و به نوبه خود وزنه روحی مناسبی است ولی ما هم اجاه نمی دهیم که این موضوع روی کار تیم تاثیر منفی بگذارد. ما مغرور به قهرمانی جهان نیسیتم، رقبا را دست کم نمی گیریم و از این فرصت استفاده می کنیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.

نصر در پایان به رقبای ایران هم اشاره کرد و گفت: مسابقات جهانی است و همه برای کسب مدال به میدان می آیند. اغلب تیم ها تک چهره هایی در ترکیب خود دارند که همین تکواندوکار می آید و قهرمان می شود. ما برای هم رقیبان خود احترام قائلیم و برای کسب پیروزی در هر میدانی حاضر می شوم. ولی در کل به لحاظ تیمی کره جنوبی میزبان مسابقات، روسیه، شاید آذربایجان و مکزیک نفرات خوبی دارند که می توانند در نتیجه کلی رقیب ما باشند.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان سوم تیرماه به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو آغاز می شود.