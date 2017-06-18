دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژان کریستف کمبادیلس»، دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه بعد از شکست او و حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد از دبیرکلی این حزب کنار میرود.

وی در نشست خبری در پاریس اعلام کرد که حزب «جمهوری رو به جلو» که حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور جدید این کشور به شمار میرود پیروز شده و بدون شک حزب ما شکست خورده است.

کمبادیلس ضمن هشدار نسبت به کاهش میزان مشارکت در انتخابات گفت: این مسأله فاجعه آمیز است و رئیس جمهور باید به همه شهروندان فرانسوی گوش بدهد و همه جریان های سیاسی را در نظر بگیرد.

دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در حالی برگزار شده که میزان مشارکت در آن کمترین میزان در تاریخ فرانسه بوده و در کل 42 درصد واجدین شرایط رأی دهی در دور دوم انتخابات رأی خود را به صندوق انداخته اند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که بعد از شمارش 56.76 درصد آراء به دست آمده نشان میدهد که حزب جمهوری رو به جلو موفق شده اند 41.25 درصد آراء را به دست بیاورند.