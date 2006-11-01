به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر جانشين وزير كشور در حاشيه اولين نشست وزراي كشور دولت هاي عضو اكو در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب در پاسخ به سئوالي در خصوص نقش نظاميان در انتخابات گفت: طبيعي است كه نظامي ها نمي توانند در انتخابات از اشخاص و گروه ها جانبداري كنند. نقش نظامي ها براساس آنچه كه قانون تعريف كرده ، كمك به نيروهاي انتظامي در برقراري امنيت انتخابات است.

معاون انتظامي وزير كشور تصريح كرد: سپاه و بسيج به اعتبار ارتباط مردمي كه دارند يك نقش ويژه اي بر ايشان تعريف شده و آن دعوت مردم به حضور فعال و مشاركت بيشتر است و خارج از اين ديگر نظامي ها هيچ نقشي در انتخابات ندارند.

وي ادامه داد: براساس قانون و تدبير مقام معظم رهبري و حتي تاكيد امام راحل، ورود نظاميان به فعاليت هاي سياسي از جمله انتخابات ممنوع و برخلاف قانون و شرع است و مقام معظم رهبري هم در آخرين فرمايشاتشان در اين مورد تاكيد فرمودند و تصور مي كنم به همين صورت هم عمل خواهد شد.

ذوالقدر خاطر نشان كرد: قريب 230 هزار نفر نيروي محافظ و نگهبان صندوق ها در اين مرحله كه تعداد صندوق ها دو برابر شدند به كار گيري خواهد شد.