احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات بین‌المللی شطرنج جام اوپن ابن‌سینا اظهار داشت: جلسات متعددی پیرامون جام ابن‌سینا با مسئولان از استانداری و اداره کل ورزش و جوانان همدان برگزارشده که امیدواریم بتوانیم با حمایت مسئولان استانی و فدراسیون میزبان خوبی برای این رقابت‌ها باشیم.

وی افزود: سال ۹۴ فقط شطرنج‌بازان ۶ کشور خارجی در این رقابت‌ها حضور داشتند اما درج این رقابت‌ها در تقویم ۲۰۱۶ سایت فدراسیون جهانی شطرنج سبب شد تا در سال ۹۵ استقبال کشورهای خارجی به بیش از ۲ برابر سال قبل برسد و امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌کنندگان افزایش یابد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به میزبانی‌های مختلف هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: امسال پیش از برگزاری جام ابن‌سینا دو میزبانی مهم کشوری همچون مسابقات قهرمانی بلیتس کشور و جشنواره شطرنج آقایان کشور که حکم انتخابی تیم ملی دارد را در همدان خواهیم داشت.

بابایی عنوان کرد: برگزاری رقابت‌های بزرگی چون جام ابن‌سینا ثمرات مهمی برای شطرنج همدان به همراه داشته و ثمره میزبانی همدان از جام ابن‌سینا حضور نفراتی چون شیروف و احسان قائم‌مقامی در این رویداد و اضافه شدن شطرنج‌بازان همدانی ریتینگ بالای ۲ هزار است که این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم برگزاری این‌گونه مسابقات به رشد شطرنج در بیان کرد: هدف ما تبدیل‌شدن به قطب شطرنج غرب کشور است و با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.