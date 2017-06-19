رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سه رویداد بزرگ ملی و بینالمللی شطرنج در همدان اظهار داشت: شهریورماه امسال جام اوپن ابنسینا برای چندمین دوره متوالی به همت هیئت شطرنج همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری جام ابنسینا و میزبانی مسابقات کشوری تأثیر بسیاری در پیشرفت شطرنج همدان دارد و شطرنج همدان را به یکی از قطبهای اصلی کشور تبدیل می کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه سال ورزشی مهمی را در پیش رو داریم، گفت: سال ۹۶ به دلیل نزدیک شدن به بازیهای آسیایی جارکارتای اندونزی سالی سرنوشتساز و مهم برای ورزش استان خواهد بود.
منعم عنوان کرد: امسال ورزش قهرمانی و حمایت از ورزشکاران ملی در اولویت کاری قرار خواهد گرفت تا بتوانیم در رشتههای مختلف ورزشی سهمیههای لازم برای حضور در بازیهای آسیایی را کسب کنیم.
وی با اشاره به آمادگی همدان در میزبانیهای مختلف ورزشی بیان کرد: در سال جاری دستگاه ورزش و جوانان همدان، هیئتهای ورزشی استان را در راستای میزبانی رقابتهای کشوری کمک و موردحمایت خود قرار خواهد داد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: استانهمدان سالها است که به دلیل زیرساختهای مناسب توانسته بهطور شایسته میزبانی رقابتهای رشتههای مهم کشوری و بینالمللی را بر عهده بگیرد.
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