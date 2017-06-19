فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش جام رمضان اظهار داشت: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان به مدت یک هفته در کورت تخصصی اسکواش شهید شمسی‌پور همدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها در بخش آقایان ۲۱ ورزشکار و در بخش بانوان ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رده حرفه‌ای امیر صالح نصرتی و علیرضا حکم‌آبادی به ترتیب در جایگاه اول و دوم ایستادند و محمدمهدی دواتگر و علی حیدری به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

شبیری عنوان کرد: در بخش غیرحرفه‌ای نیز امیر صالح بخشی و پارسا کیخسروی در جایگاه اول و دوم و سجاد بابایی و ابوالفضل قاسمی به‌صورت مشترک در رده سوم جای گرفتند.

وی گفت: همچنین در بخش دختران نیز ساناز امیری، نازنین زهرا حبیبیان و نگین ملکی به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به اینکه نبود اعتبارات در بخش عمرانی و به دنبال آن محدودیت زیرساخت‌های استاندارد مهم‌ترین مانع پیشرفت است، عنوان کرد: پس از ساخت کورت اسکواش شهید شمسی‌پور و پیگیری‌های هیئت استان برای ارتباط با ارگان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم فضای استاندارد اسکواش را در همدان افزایش دهیم.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان عنوان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.