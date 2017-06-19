  1. استانها
  2. همدان
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان:

پنجمین دوره مسابقات اسکواش جام رمضان استان‌همدان به پایان رسید

پنجمین دوره مسابقات اسکواش جام رمضان استان‌همدان به پایان رسید

همدان- رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان گفت: پنجمین دوره مسابقات اسکواش جام رمضان استان‌همدان با معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید.

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش جام رمضان اظهار داشت: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان به مدت یک هفته در کورت تخصصی اسکواش شهید شمسی‌پور همدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها در بخش آقایان ۲۱ ورزشکار و در بخش بانوان ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رده حرفه‌ای امیر صالح نصرتی و علیرضا حکم‌آبادی به ترتیب در جایگاه اول و دوم ایستادند و محمدمهدی دواتگر و علی حیدری به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

شبیری عنوان کرد: در بخش غیرحرفه‌ای نیز امیر صالح بخشی و پارسا کیخسروی در جایگاه اول و دوم و سجاد بابایی و ابوالفضل قاسمی به‌صورت مشترک در رده سوم جای گرفتند.

وی گفت: همچنین در بخش دختران نیز ساناز امیری، نازنین زهرا حبیبیان و نگین ملکی به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به اینکه نبود اعتبارات در بخش عمرانی و به دنبال آن محدودیت زیرساخت‌های استاندارد مهم‌ترین مانع پیشرفت است، عنوان کرد: پس از ساخت کورت اسکواش شهید شمسی‌پور و پیگیری‌های هیئت استان برای ارتباط با ارگان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم فضای استاندارد اسکواش را در همدان افزایش دهیم.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان عنوان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.

کد مطلب 4008464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها