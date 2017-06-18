بحرین از مرگ یک نیروی امنیتی و زخمی شدن ۲ نظامی خود خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، وزارت کشور بحرین مدعی شده که در پی یک انفجار در روستای الدراز دست کم یک نیروی امنیتی بحرینی کشته و ۲ تن دیگر زخمی شده اند.

وزارت کشور بحرین ادعا کرده این انفجار در نزدیکی خانه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در روستای الدراز رخ داده است.

این در حالی است که جوانان ساکن منطقه «الدراز» شب گذشته تلاش کردند تا ضمن پراکنده کردن نظامیان آل‌خلیفه حصر شیخ عیسی را بشکنند که به دنبال آن، نظامیان موقتا متفرق شدند و سپس خودروهای نظامی وارد منطقه شد.

تمامی ورودی های منطقه الدراز توسط نیروهای امنیتی بسته شده، و خودروهای ورودی و خروج مورد بازرسی دقیق قرار میگیرند، نیروهای کماندو در منطقه حضور یافتند.

همچنین بعد از کشته شدن یک نظامی بحرینی و زخمی شدن دو تن دیگر خبرگزاری یونیوز گزارش داد که تدابیر شدید امنیتی در این روستا اتخاذ شده است و اهالی این منطقه اجازه ورود یا خروج از این منطقه را ندارند.