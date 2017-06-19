عقب گرد شورای شهر یاسوج/ حرکت شورا بر اساس سنت گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید شامگاه یکشنبه در نشست خبری افزود: طی۱۲ سال شورای شهر یاسوج به جای ترویج قانون ترویج سنت را توشه کار خود کرده بود.

جاوید تصریح کرد: در طول ۴ سال گذشته تلاش کردیم که قانون مداری را به جای سنت هایی که بر شورای شهر سایه افکنده بود حاکم کنیم.

جاوید با اشاره به اینکه روی سخنان من با شخصیت حقیقی هیچکس نیست اظهار داشت: در دوره های گذشته شوراهای شهر علیرغم اینکه اعتبارات مناسبی تخصیص می یافت تغییر چندانی در وضعیت شهر ایجاد نشد.

شهردار یاسوج با بیان اینکه وظیفه شورا انتخاب شهردار و نظارت است، افزود: شهرداری مستقل است و شورای شهر باید نظارت بر این حوزه داشته باشد که در دوره های قبلی این نگاه به گونه دیگری بود و دخالت های زیادی در حوزه شهرداری می شد.

جاوید با اشاره به کمیسیون توافقات اظهار داشت: رای های زیادی در این حوزه بر علیه شهرداری صادر و شهرداری میلیاردها تومان در این حوزه پرداخت کرد که اقدامات لازم در این حوزه انجام شد.

شهردار یاسوج از بکارگیری بیش از ۱۰۰ نفر نیروی قرادادی خلاف قوانین در شهرداری طی دوره های اخیر شورای شهر خبر داد و گفت: در چهار سال اخیر در شهرداری جلوی استخدام های قراردادی غیر قانونی گرفته شد.

جاوید در رابطه با وصول عوارضات گفت: تفاوت قائل شدن در دریافت عواض در مناطق با وضعیت یکسان از مشکلات به وجود آمده بود که در این چهار سال تلاش کردیم که جلوی رفتارهای دوگانه گرفته شود و قوانین اجرا شود.

وی بر تلاش و اقدامات مناسب برای پرداخت بدهی ها و معوقات در ۴ سال گذشته تاکید کرد.

۵۰۰سازه موقت در شهر یاسوج ضوابط شهرسازی ندارند

شهردار یاسوج با اشاره به کیوسک های واگذار شده در سطح شهر یاسوج در گذشته گفت: این کیسوک ها به کسانی واگذار شده است که عمدتا افراد مستحق نبوده اند و ما در این مدت اقداماتی در این حوزه نیز انجام دادیم.

جاوید گفت: اولین شهرداری در کشور که نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام کرد شهرداری یاسوج بود و با اصلاح ساختار معاونت ها و مدیریت های قانونی چارت مصوب قانونی ایجاد کردیم.

وی از تحقق برون سپاری خدمات در چهار سال اخیر خبر داد و تاکید کرد: این کاری بود که شورای شهر در مدت ۱۲ سال انجام نداد و باعث تاریک شدن روابط شهرداری و شهروندان شد و مردم در گذشته برای انجام دریافت خدمات سرگردان می شدند.

وی افزود: در حال حاضر صدور پروانه و سایر خدمات از طریق دفاتر پیشخوان انجام می شود.

جاوید با اشاره به اینکه ۵۰۰ سازه موقت در شهر یاسوج ضوابط شهرسازی ندارند گفت: جلوگیری از ایجاد این نوع از سازه ها انجام شده است و عمدتا این موارد به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده اند.

جاوید گفت: قریب به ۹۰۰ واحد صنفی در جمعه بازار فعالیت دارند که بدون پروانه کسب، نظارت و ارائه جنس بی کیفیت به فعالیت می پردازند.

وی افزود: ما مخالف اشتغال نیستیم بلکه با این کار مخالفیم که کار غیر اصولی و منفعت طلبانه باشد و در حال حاضر توسط بخش خصوصی باز سنتی با استاندارد های لازم در حال ایجاد است.

جاوید با اشاره به واگذاری قانونی پروژه ها در این چهار سال اظهار داشت: واگذاری پروژه ها بر اساس مناقصه و صلاحیت انجام می شود و به افراد خاص واگذار نمی شود.

وی با بیان اینکه شهر به کارگاه عمرانی تبدیل شده است تصریح کرد: ایجاد ۴۰ هکتار پارک از جمله اقدامات انجام شده در چند سال اخیر است.

جاوید ایجاد پیاده رو، بهبود نمای معابر شهری و نوسازی آن را از دیگر اقدامات چهار سال اخیر برشمرد.

جاوید با اشاره به مطالبات ۷۸ ‌میلیارد تومانی از دستگاه های اجرایی گفت: ۱۴ میلیارد تومان مطالبات شهرداری مربوط به بخش خصوصی و ۶۴ میلیارد تومان متعلق به بخش دولتی است.

وی افزود: مبلغی برای پرداخت بدهی ها به استان ابلاغ شده است که اعتبارات خوبی به شهرداری اختصاص خواهد یافت.