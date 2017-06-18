مدرسه تاریخی ایرانشهر یزد مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، ساشا ریاحی مقدم اظهار داشت: مدرسه ایرانشهر مربوط به دوره قاجار است و در جبهه شمالی خیابان شهید رجایی (ایرانشهر) و به فاصله اندکی از میدان شهید بهشتی شهر یزد قرار دارد.

وی با بیان اینکه دبیرستان ایرانشهر نخستین دبیرستانی است که در استان یزد تاسیس شده است، بیان کرد: این مدرسه تاریخی ساختمانی دو طبقه با نمایی از آجر زرد رنگ دارد که ساختمان اصلی آن U شکل طراحی شده و کلاس های درس، اتاق های اداری و کتابخانۀ این بنا در تراز همکف، پشت رواق های حیاط اصلی قرار گرفته است و مدرسه زیر زمین بزرگی نیز دارد که به آزمایشگاه اختصاص داده شده است.

ریاحی مقدم با اشاره به اینکه مصالح به کار رفته در ساختمان مدرسه خشت، گل، آجر، کاهگل، گچ، سنگ و کاشی است، عنوان کرد: ساختمان این دبیرستان از طاق‌های ضربی و با معماری جمع زیادی از استادکاران یزدی و طراحی آندره گدار فرانسوی به سبک معماری ساسانی و صفوی ساخته شده‌ است.