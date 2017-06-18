سرهنگ محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار بافق اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ دوربین در سطح شهرستان بافق نصب شده که این دوربین ها بخشی از کار پلیس را بر عهده گرفته و به ثبت تخلفات می پردازد.

وی با اشاره به نیاز شهرستان بافق به افزایش این دوربین ها بیان کرد: به زودی شش دوربین دیگر در خیابانهای این شهر نصب می شود تا آمار دوربین های ثبت تخلفات به ۱۷ مورد برسد.

کمالی یادآور شد: در حال حاضر سه مورد از این دوربین ها در حال راه اندازی است و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق ادامه داد: این دوربین ها تا یک ماه تخلفات رانندگی را ثبت نخواهند کرد تا اطلاع رسانی کافی به شهروندان انجام شود اما پس از این مدت، تخلفات رانندگان ثبت و برگه جریمه برای آنها صادر خواهد شد.

کمالی در مورد علائم و تابلوهای رانندگی و سرعت گیر در سطح شهر و روستاهای اطراف شهرستان همچنین ساماندهی عابرین پیاده در سطح شهر عنوان کرد: در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی در شورای ترافیک شهرستان بافق انجام شده که به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی ترافیک برای شهروندان این شهرستان بیان کرد: پیامک ها و هشدارهای آموزشی در زمینه قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تهیه شده و از طریق روابط عمومی فرمانداری به شهروندان اطلاع رسانی می شود.