  1. استانها
  2. یزد
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲:۵۳

مدیر کمیته امداد بهاباد:

۵۱۰ خانوار بهابادی زیر پوشش کمیته امداد/طرح مفتاح الجنه اجرا شد

۵۱۰ خانوار بهابادی زیر پوشش کمیته امداد/طرح مفتاح الجنه اجرا شد

یزد ـ رئیس کمیته امداد شهرستان بهاباد گفت: در حال حاضر ۸۴۱ نفر در قالب ۵۱۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد شهرستان بهاباد هستند.

رمضان باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به منظور رفع مشکلات افراد تحت پوشش کمیته امداد و دیگر محرومان طرح های متعدد با مشارکت خیران این شهرستان برگزار شده است، اظهار داشت: طرح مفتاح  الجنه نیز از جمله طرح های مشارکتی این شهرستان است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مفتاح الجنه نقش مهمی در رفع مشکلات نیازمندان دارد، بیان کرد: این طرح با هدف تمسک  به سیره و رفتار علوی و فراهم کردن فرصت لازم برای کمک به نیازمندان و ایتام به مرحله اجرا درآمده است.

باقری با تاکید بر اینکه بر اساس سفارش خداوند متعال در قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)، دستگیری و کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان خداوند متعال ثواب و اجر مضاعفی دارد، افزود: همه باید در این ماه مبارک با حفظ آبروی نیازمندان به آنها خدمت کنند.

وی با بیان اینکه کار خیر باید به یک فرهنگی عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: کمک به نیازمندان و فقرا یکی از ویژگی های مهم مسلمانان است و این عمل نیکو، سعادت دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

باقری با اشاره به اجرای طرح مفتاح الجنه به تشریح این طرح پرداخت و بیان کرد: مفتاح الجنه طرحی است که در قالب آن خیران و مسئولان در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان با حضور در منازل مددجویان، آنها را مورد تفقد و دلجویی قرار می دهند.

کد مطلب 4008497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها