۵۱۰ خانوار بهابادی زیر پوشش کمیته امداد/طرح مفتاح الجنه اجرا شد

رمضان باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به منظور رفع مشکلات افراد تحت پوشش کمیته امداد و دیگر محرومان طرح های متعدد با مشارکت خیران این شهرستان برگزار شده است، اظهار داشت: طرح مفتاح الجنه نیز از جمله طرح های مشارکتی این شهرستان است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مفتاح الجنه نقش مهمی در رفع مشکلات نیازمندان دارد، بیان کرد: این طرح با هدف تمسک به سیره و رفتار علوی و فراهم کردن فرصت لازم برای کمک به نیازمندان و ایتام به مرحله اجرا درآمده است.

باقری با تاکید بر اینکه بر اساس سفارش خداوند متعال در قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)، دستگیری و کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان خداوند متعال ثواب و اجر مضاعفی دارد، افزود: همه باید در این ماه مبارک با حفظ آبروی نیازمندان به آنها خدمت کنند.

وی با بیان اینکه کار خیر باید به یک فرهنگی عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: کمک به نیازمندان و فقرا یکی از ویژگی های مهم مسلمانان است و این عمل نیکو، سعادت دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

باقری با اشاره به اجرای طرح مفتاح الجنه به تشریح این طرح پرداخت و بیان کرد: مفتاح الجنه طرحی است که در قالب آن خیران و مسئولان در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان با حضور در منازل مددجویان، آنها را مورد تفقد و دلجویی قرار می دهند.