خانه تاریخی سنایی اردکان مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، حمید مشتاقیان اظهار داشت: این خانه باارزش در بافت تاریخی شهر اردکان و در یکی از قدیمی ترین محلات این شهرستان، در کنار تکیه بنی هاشمی قرار دارد و قدمت آن به دوره قاجار باز می گردد.

وی افزود: این بنا با معماری منحصر به فرد خود یکی از یادگارهای دوره قاجار است که با همت اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان و بخش خصوصی در حال مرمت و بازسازی است.

مشتاقیان در مورد ویژگی های این بنای تاریخی بیان کرد: خانه تاریخی سنایی اردکان تنها خانه تاریخی است که درب اصلی آن در تکیه بنی هاشمی باز می شود.

وی در مورد مرمت های در حال انجام در این خانه تاریخی عنوان کرد: تراشیدن اندود فرسوده کاهگل پشت بام و حمل به بیرون از کارگاه، سبک سازی بام و اصلاح خاکریز و شیب بندی بام و اصلاح ناودان ها، مرمت سقف تالار جبهه جنوبی، کنوشکنی خشتی با ملات گل، تراشیدن اندود فرسوده گچ و کاهگل روی دیواره های بادگیر، مرمت و اندود کاهگل روی دیواره بادگیر، اجرای اندود کاهگل پشت بام از جمله اقدامات اضطراری است که تاکنون در این خانه تاریخی انجام شده است.