به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی بوشهر در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، یکشنبه‌شب در خانه میزبان تیم پیام کویر اردکان یزد بود که موفق شد با نتیجه هشت بر یک به برتری دست یابد.

شاگردان مسلم مسیگر در این دیدار پرگل، بازی هجومی را به نمایش گذاشتند و در هر سه وقت این دیدار نسب به حریف یزدی خود تسلط کاملی بر توپ و میدان داشتند.

در این مسابقه فرید بلوک باشی، محمد معصومی‌زاده و محمد احمدزاده (دو بار )، محمد جواد خسروی و مسلم مسیگر گل‌های دریانوردان پارس جنوبی بوشهر را به ثمر رساندند و سید محمود موسوی تک گل کویر اردکان یزد را به ثمر رساند.

در این مسابقه که از ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه ساحلی بوشهر برگزار شد، علی شریفات با کمک‌های محمود امان الهی، علیرضا زارع و رضا مجدالدین قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

برای تیم دریانوردان پارس جنوبی بوشهر مهدی قربانی، امیر حسین اکبری، مصطفی کیانی، فرید بلوکباشی، حمید میهندوست، مسلم مسیگر، محمد احمدزاده، مجتبی نجفی، علی میرشکاری، محمد معصومی زاده و محمد جواد خسروی زاده بازی کردند.

برای پیام کویراردکان یزد نیز محمد حسین رهاوی، محمد جمشیدی، سید محمود موسوی، مجید عباس‌پور، علی‌نقی بیرانوند، محمدرضا میرحسینی، علی‌اصغر آزاده، سیدعلی طباطبایی، محمد شکرگزار و مسعود میرزاییان بازی کردند.