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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۳:۳۱

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:

۵ حلقه چاه غیرمجاز در اشکذر مسدود شد/پیگرد قانونی حفر چاه غیرمجاز

۵ حلقه چاه غیرمجاز در اشکذر مسدود شد/پیگرد قانونی حفر چاه غیرمجاز

یزد ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از مسدود شدن پنج حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان اشکذر خبر داد و گفت: با مسدود شدن این چاه ها در مصرف ۰.۹۸ میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی صرفه جویی شد.

محمدمهدی جوادیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهره برداری از چاه های غیرمجاز بیشترین آسیب را به سفره های آب زیرزمینی وارد می کند، اظهار داشت: بر این اساس شناسایی و مسدود کردن چاه های غیرمجاز در دستور کار آب منطقه ای قرار گرفته و از اولویت های این شرکت است.

وی با بیان اینکه حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، افزود: با متخلفان در این زمینه به طور جدی برخورد خواهد شد.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه گشت های ویژه به منظور شناسایی چاه های غیرمجاز در مناطق مختلف استان یزد به راه افتاده است، بیان کرد: این گروه در شهرستان اشکذر چهار حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی کردند.

وی تعداد چاه‌های غیرمجاز مسدود شده در شهرستان اشکذر را پنج حلقه با حجم صرفه جوئی ۰.۹۸ میلیون مترمکعب و تعداد چاه‌های پرشده را ۱۰ حلقه چاه با حجم صرفه جویی شده ۱.۰۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با بیان اینکه اغلب بهره برداری های غیرمجاز به دلیل نا آگاهی از قوانین صورت گرفته است، افزود: در این زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام خواهد شد تا کمتر شاهد از بین رفتن کیفیت و کمیت آب سفره های زیرزمینی استان باشیم.

کد مطلب 4008503

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