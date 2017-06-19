به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجی علی بیگی با اعلام این خبر اظهارکرد: بانک شهر در راستای ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان، سرویس ارائه صورتحساب بانکی را در پیشخوان هایی که دارای دستگاه‌های خودبانک (VTM) و ( RTM) هستند راه‌اندازی کرده است.

وی با بیان این‌که این سرویس، خدمتی متمایز ازسوی بانک شهر است، افزود: مشتریان می‌توانند با حضور در پیشخوان‌های شهرنت به‌صورت آنلاین بارئیس شعبه مجازی ارتباط گرفته و درخواست‌های بانکی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر تصریح کرد: پیشخوان های شهرنت با قابلیت ویژه ارائه خدمات مجازی به شهروندان، یکی از اساسی‌ترین اقدامات در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی را انجام داده است.

حاجی علی بیگی با تاکید براین‌که پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر به‌صورت ۲۴ ساعته به هموطنان خدمات ارائه می‌دهند، تصریح کرد: برداشت و واریز وجه، خدمات مبتنی بر کارت، افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و صدور کارت نقدی، انتقال وجه بین سپرده‌ها و انتقال وجه بانکی، اعلام مفقودی و مسدودی کارت، صدور کارت هدیه، پرداخت اقساط تسهیلات بانک شهر، مسدود کردن اینترنت بانک و همراه بانک، انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پایا، ارائه صورتحساب و صدور ضمانت‌نامه بانکی ، از جمله خدماتی است که تنها از طریق پیشخوان‌های شهرنت انجام می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ٣٥٠ پیشخوان‌ شهرنت بانک شهر در سراسر کشور آماده ارائه تمامی خدمات بانکی به هموطنان است.