به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، محمد احمدی‎نیا اظهار کرد: خدمات عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی برای عموم مردم با تعرفه مناسب انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر تمام خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی از جمله ایمپلنت، ارتودنسی و جراحی فک و صورت توسط اعضای هیات علمی دانشکده انجام می‎شود.

احمدی نیا تصریح کرد: مردم می‎توانند تمامی خدمات را با هزینه‎های دو سوم هزینه‎های مطب در سطح شهر که توسط هیات امنا دانشگاه تعیین می‎شود پرداخت کنند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: دانشکده دندانپزشکی در راستای ارتقای سلامت و حفظ بهداشت دهان و دندان از سال ۱۳۸۹ با جذب دانشجو در دو رشته تحصیلی دندانپزشکی و کارشناسی پروتز دندان آغاز به کار کرد و در حال حاضر با واحد پردیس بین‌الملل دارای ۲۴۳ نفر دانشجو است.

احمدی‎نیا با بیان اینکه تشخیص بیماری‎های دهان و دندان نقش مهمی بر وضعیت سلامت دهان و دندان جامعه دارد، گفت: این دانشکده دارای ۴۴ نفر عضو هیات علمی تمام وقت و همچنین ۷۴ یونیت دندانپزشکی در ۱۰ بخش مختلف و چهار کلاس درس و یک آزمایشگاه پروتز دهان و دندان است در حال ارائه خدمات تخصصی به دانشجویان و مردم استان می‎باشد.

وی با بیان اینکه مساحت دانشکده ۶۹۰ متر مربع است، گفت: مهمترین چالش پیش روی دانشکده کمبود فضای فیزیکی است که خود باعث کاهش روند جذب دانشجو در دانشکده شده است.

رئیس دانشکده دندانپزشکی اولویت اصلی و برنامه بلندمدت دانشگاه را ساخت دانشکده دندانپزشکی دانست و گفت: کمک خیرین سلامت می‎تواند بهترین راهکار برای رفع کمبود فضای فیزیکی در دانشکده باشد.

احمدی‎نیا ادامه داد: جشن اولین فارغ‌التحصیلان رشته دندانپزشکی در سه سال گذشته به تعداد ۲۲ نفر برگزار شد که امیدواریم در سال جدید تحصیلی تعداد ۳۵ نفر از دانشجویان در سال جدید در دانشکده مشغول تحصیل شوند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی ابراز امیدواری کرد با احداث راه‎اندازی ساختمان دندانپزشکی بتوانیم در ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به مردم استان پیشرو باشیم.

گفتنی است مراجعان می‎توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه در نوبت عصر برای دریافت خدمات تخصصی به دندانپزشکی واقع در بلوار نهارخوران گرگان عدالت۶۹ مراجعه کنند.