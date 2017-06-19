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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۶

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد:

روزانه ۱۳۰ تن زباله از شهر بجنورد جمع‌آوری می‌شود

روزانه ۱۳۰ تن زباله از شهر بجنورد جمع‌آوری می‌شود

بجنورد- معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد گفت: سازمان پسماند روزانه ۱۳۰ تن زباله از سطح شهر بجنورد جمع‌آوری می‌کند.

یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ توسط سازمان پسماند در سطح شهر بجنورد، اظهار کرد: از شهروندان تقاضا داریم از قرار دادن زباله در غیر ساعات جمع‌آوری زباله خودداری کنند.

وی تصریح کرد: قرار دادن زباله توسط شهروندان در طول روز و غیر ساعات جمع‌آوری زباله، ضمن به خطر انداختن بهداشت عمومی شهر، سبب افزایش پدیده زباله گردی نیز می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد شماره ۱۳۷ شهرداری را پل ارتباطی بین شهروندان جهت کسب اطلاعات در مورد طرح تفکیک زباله از مبدأ عنوان کرد.

رستمی بیان کرد: همچنین از شهروندان توقع داریم با تفکیک زباله‌ها، شهرداری را در اجرای طرح تفکیک یاری کنند تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر موجبات رضایت آن‌ها را فراهم آوریم.

کد مطلب 4008524

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