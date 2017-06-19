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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۴

امام جمعه قزوین:

قرآن موجب برکت و سعادت در زندگی سیاسی و اجتماعی مومنان می شود

قرآن موجب برکت و سعادت در زندگی سیاسی و اجتماعی مومنان می شود

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: قرآن بهترین کتاب انسان ساز و داروی شفابخش بشریت است و انس با آن موجب برکت و سعادت در زندگی سیاسی و اجتماعی مومنان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی یکشنبه شب در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب علوم قرآنی که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: نمایشگاههای قرآنی از دغدغه های مومنان و علاقمندان این کتاب آسمانی است که برپایی آن درماه رمضان کار پسندیده ای است.

وی افزود: خوشبختانه شاهد برپایی نمایشگاههای قرآنی در سطح ملی و استانی هستیم که امیدواریم با استقبال مردم روبرو شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: نزول قرآن در شب قدر بیانگر اهمیت و جایگاه این ماه مبارک در نزد خداوند است و شب قدر هم بسیار با برکت است که باید قدردان آن باشیم.

اقتصاد و سیاست ما نیازمند برکت است

عابدینی اظهارداشت: جامعه امروز ما در بخش های اقتصاد و سیاست نیازمند برکت است که حلال بودن کسب و کار در حوزه اقتصاد و توجه به حلال و حرام می تواند موجب برکت باشد.

وی گفت: منافقان، فتنه گران و کافران ضد برکت هستند و انتظار می رود مومنان عزت را از اینگونه افراد جستجو نکنند و به آنها امید نداشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: سیاست اگر بدون برکت باشد فرو می ریزد و دوام ندارد وتجربه این دوران نیز این موضوع را تایید می کند که باید با قرآن مانوس باشیم و عزت را از مومنان طلب کنیم و سراغ کافران و مستکبران زمان نرویم.

اهل عمل به قرآن باشیم/ قرآن چپ و راست نمی شناسد

آیت الله عابدینی در ادامه بیان کرد: چه بسا کسانی هستند که قرآن می خوانند اما با خدا رو راست نیستند، به پدر و مادر خدمت نمی کنند، کارشان غیبت است، حامی نیازمندان نیستند و سوء ظن دارند و این افراد اهل قرآن نیستند و چه بسا مورد لعن این کتاب الهی نیز قرار گیرند.

وی اضافه کرد: قرآن باید در زندگی همه ما جاری و ساری باشد و چپ و راست نشناسد اما برخی بر اساس منافع خود گاهی با گوش چپ می شوند و برخی با گوش راست و به آن رنگ جناحی می دهند که از تاثیر آن بی بهره می مانند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد:اگر قرآن را به جناح بندی آلوده کنیم هرگز آیات آن را درک نخواهیم کرد و دچار مشکل خواهیم شد.

کد مطلب 4008526

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