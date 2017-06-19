به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رضایی شامگاه یکشنبه در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی و فرماندار خمین در این شهر، با اشاره به اینکه بایستی تلاش شود تا برای برخی از طرح های خمین اعتبارات ملی تخصیص یابد، اظهار داشت: اعتبارات استانی که در میان شهرستان ها توزیع می شود محدود است و با توجه به حجم بالای طرح های مهم و زیرساختی همچون پروژه های راهسازی در خمین، نیازمند جذب اعتبارات ملی هستیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اجرای پروژه های راهسازی شهرستان خمین در فرایندی کند به پیش می رود که علت عمده این مساله کمبود اعتبار است بنابراین باید جذب اعتبار بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

رضایی بیان کرد: پیگیری ارتقای پروژه های راهسازی این شهرستان از ردیف اعتباری ۲۰ به ۱۹ مدنظر قرار دارد و تلاش داریم به این ترتیب امکان بهره گیری این پروژه ها را از اعتبارات ملی فراهم کنیم تا هر چه سریع تر تکمیل و بهره برداری شوند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام شهرستان خمین به عنوان زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی بایستی مورد توجه قرار گیرد تا با ارتقای خدمات زیرساختی، زمینه رضایتمندی مردم این شهرستان فراهم شود.

در این جلسه همچنین سید مهدی ساداتی، فرماندار شهرستان خمین اظهار داشت: روند اجرای برخی از پروژه های زیرساختی در شهرستان خمین به حدی کند پیش می رود که موجبات عدم رضایتمندی مردم را فراهم کرده و کلنگ زنی برخی از این طرح ها ده سال است که انجام شده اما تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: از جمله این پروژه ها می توان به پروژه چهار بانده شدن محور خمین به شازند اشاره کرد که تصادفات این محور تاکنون تلفات زیادی برجای گذاشته و مقرر شد از محل اعتبارات ملی برای اتمام آن بودجه تخصیص یابد اما محقق نشده و با تخصیص اعتبار از محل بودجه شهرستانی نیز امکان اتمام و بهره برداری از این طرح وجود ندارد.

فرماندار شهرستان خمین بیان کرد: از دیگر پروژه های ناتمام خمین، پروژه احداث سالن ورزشی یک هزار نفری این شهر است که سال هاست نیمه تمام و بلاتکلیف مانده و با مشکل تامین اعتبار روبرو است.