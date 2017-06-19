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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۳

دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی مطرح کرد:

حضور مشت‌زن خراسان شمالی در مسابقات کشوری

حضور مشت‌زن خراسان شمالی در مسابقات کشوری

بجنورد- دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی از حضور مشت‌زن استان در مسابقات کشوری پشتوانه سازی تیم ملی امید خبر داد.

مهدی عباس‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات به‌صورت انفرادی و تک حذفی در ۱۰ وزن انجام می‌شود.

وی افزود: طبق سهمیه‌بندی فدراسیون استان‌های علاقه‌مند بوکسورهای خود را برای حضور در این مسابقات معرفی می‌کنند.

دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی تصریح کرد: رحمت اله نورانی بوکسور وزن ۸۱ کیلوگرم استان، امروز دوشنبه عازم رقابت‌های کشوری پشتوانه سازی تیم ملی امید می‌شود.

وی گفت: رحمت اله نورانی تنها نماینده خراسان شمالی با مربیگری مجید حصاری امروز عازم رقابت‌های کشوری امید در اصفهان می‌شود و جشنواره بوکس امید کشور ۲۹، ۳۰ و ۳۱ خردادماه برای نخستین بار به میزبانی اصفهان و در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4008528

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