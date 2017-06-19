مهدی عباسآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات بهصورت انفرادی و تک حذفی در ۱۰ وزن انجام میشود.
وی افزود: طبق سهمیهبندی فدراسیون استانهای علاقهمند بوکسورهای خود را برای حضور در این مسابقات معرفی میکنند.
دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی تصریح کرد: رحمت اله نورانی بوکسور وزن ۸۱ کیلوگرم استان، امروز دوشنبه عازم رقابتهای کشوری پشتوانه سازی تیم ملی امید میشود.
وی گفت: رحمت اله نورانی تنها نماینده خراسان شمالی با مربیگری مجید حصاری امروز عازم رقابتهای کشوری امید در اصفهان میشود و جشنواره بوکس امید کشور ۲۹، ۳۰ و ۳۱ خردادماه برای نخستین بار به میزبانی اصفهان و در ورزشگاه تختی برگزار میشود.
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