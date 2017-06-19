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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین:

۵۰ میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه قرآن قزوین توزیع می شود

۵۰ میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه قرآن قزوین توزیع می شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین گفت: با اختصاص ۵۰ میلیون تومان بن کتاب و تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی در نمایشگاه زمینه دسترسی آسان و ارزان علاقمندان به کتب قرآنی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسکندری نژاد یکشنبه شب درمراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب علوم قرآنی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه قرآنی در ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای دسترسی آسان علاقمندان به کتب دینی و قرآنی است و زمینه انس بیشتر با این کتب را مهیا می کند.

 وی افزود: در این نمایشگاه ناشران استانی و خارج از استان هم آثار خود را ارائه می کنند و در کنار آن تخفیف های ویژه ای برای خریداران پیش بینی کرده ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: ارائه مشاوره خانواده، پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی، برپایی غرفه کودک، شب شعر و محفل انس با قرآن و تجلیل از خادمان قرآنی از برنامه های جنبی نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: از سوی ناشران ۱۵ تا ۲۰ درصد برای کتب قرآنی تخفیف داده می شود و خادمان قرآنی هم با دریافت بن کتاب که از سوی ارشاد توزیع می شود می توانند از تخفیف آن برخوردار شوند.

اسکندری نژاد یادآورشد: از سوی ناشران قرآنی نیز تا ۵۰ درصد تخفیف داده می شود و با توزیع ۵۰ میلیون تومان بن کتاب شرایط خوبی را برای خرید کتب قرآنی با قیمتی بسیار مناسب برای علاقمندان فراهم کرده ایم.

وی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، آموزش و پرورش، کانون فرهنگی مساجد، معاون فرهنگی و انجمن های قرآنی، نهج البلاغه، استانداری، اوقاف و امور اسناد و شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در برپایی این نمایشگاه تشکر کرد.

در ادامه معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه امام جمعه، استاندار، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و معاون سیاسی امنیتی استانداری از قسمت های مختلف نمایشگاه دیدن کردند.

دوازدهمین نمایشگاه کتاب قرآنی در ۴۲ غرفه با حضور ۴۰ ناشر قرآنی تا سوم تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برای بازدید عموم دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۹ تا ۲۴ از آن دیدن کنند.
 

کد مطلب 4008529

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