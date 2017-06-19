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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

استقبال بی‌نظیر محصلان فردیسی از مراسم شب‌های قدر

استقبال بی‌نظیر محصلان فردیسی از مراسم شب‌های قدر

فردیس - امام‌جمعه فردیس از استقبال بی‌نظیر شهروندان فردیسی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از مراسم‌های شب‌های قدر خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ماه رمضان و شب‌های قدر مصادف با ایام امتحانات دانش آموزان و دانشجویان بود، اظهار کرد: بااین‌وجود بیشتر شرکت‌کنندگان در مراسم لیالی قدر را نوجوانان و جوانان تشکیل دادند.

امام‌جمعه فردیس در ادامه استقبال از مراسم شب‌های قدر را از سوی شهروندان فردیسی بی‌نظیر اعلام کرد و افزود: امسال نیز همانند سال‌های گذشته مراسم احیاء شب‌های قدر در تمام مساجد و حسینیه‌های این شهرستان با حضور پرشور مردم برگزار شد.

وی شرکت در مراسم مذهبی خصوصاً مراسم شب‌های قدر را مهم دانست و خاطرنشان کرد: شرکت در این مراسم‌ها بازخورد معنوی بالایی دارد و انسان را از دنیازدگی خارج می‌کند.

امام‌جمعه فردیس با اشاره به تأثیرات مثبت و معنوی شرکت در مراسم احیای شب‌های قدر، عنوان کرد: حضور در این مراسم‌ها بازتاب بلندمدت در جامعه را به همراه دارد و موجب می‌شود افراد به اعمال روزمره خود دقت کنند.

کد مطلب 4008533

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