حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ماه رمضان و شب‌های قدر مصادف با ایام امتحانات دانش آموزان و دانشجویان بود، اظهار کرد: بااین‌وجود بیشتر شرکت‌کنندگان در مراسم لیالی قدر را نوجوانان و جوانان تشکیل دادند.

امام‌جمعه فردیس در ادامه استقبال از مراسم شب‌های قدر را از سوی شهروندان فردیسی بی‌نظیر اعلام کرد و افزود: امسال نیز همانند سال‌های گذشته مراسم احیاء شب‌های قدر در تمام مساجد و حسینیه‌های این شهرستان با حضور پرشور مردم برگزار شد.

وی شرکت در مراسم مذهبی خصوصاً مراسم شب‌های قدر را مهم دانست و خاطرنشان کرد: شرکت در این مراسم‌ها بازخورد معنوی بالایی دارد و انسان را از دنیازدگی خارج می‌کند.

امام‌جمعه فردیس با اشاره به تأثیرات مثبت و معنوی شرکت در مراسم احیای شب‌های قدر، عنوان کرد: حضور در این مراسم‌ها بازتاب بلندمدت در جامعه را به همراه دارد و موجب می‌شود افراد به اعمال روزمره خود دقت کنند.