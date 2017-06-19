به گزارش خبرنگار مهر، فرشته فهمیده شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان قرآنی ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۰۰ نفر از دانش آموزان ناحیه دو کرج (فردیس) در مسابقات قرآنی استان البرز شرکت کردند که از این میان موفق به کسب، ۳۳ رتبه اول، ۲۸ رتبه دوم و ۲۳ رتبه سوم شدند.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو کرج هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد انگیزه، فرهنگ‌سازی و همچنین ترغیب دانش آموزان به یادگیری قرآن کریم اعلام کرد و افزود: می‌خواهیم با برگزاری این قبیل مراسم‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه و تقدیر از دانش آموزان برتر، یادگیری قرآن را در میان دانش آموزان الگو کنیم.

وی فرهنگ‌سازی قرآنی را یکی از روش‌های فرهنگ‌سازی صحیح اعلام کرد و گفت: با تقدیر از دانش آموزان برتر قرآنی و الگوسازی و فرهنگ‌سازی یادگیری قرآن، فرهنگ قرآنی را در سطح شهرستان فردیس شاهد باشیم.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو کرج با تاکید بر ترغیب دانش آموزان به آموزش مفاهیم قرآن کریم، گفت: با توجه به برنامه‌های اداره آموزش‌وپرورش و همکاری ادارات مختلف در فرهنگ‌سازی قرآنی، در سال آتی شاهد استقبال چند برابری دانش آموزان در مسابقات قرآنی خواهیم بود.

وی بابیان اینکه دانش‌آموزانی که رتبه اول مسابقات قرآنی را کسب کرده‌اند، به مسابقات قرآنی کشوری راه پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر تلاش دانش آموزان برای شرکت در مسابقات قرآنی کشوری، مربیان آموزشی آن‌ها تمام تلاش خود را برای آمادگی دانش آموزان در این مسابقات می‌کنند تا شاهد نتایج خوبی در سطح کشور باشیم.