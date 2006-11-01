مشهد با كمبود 1000 تخت ICU مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، دكتر محمد مهدي قيامت در حاشيه برگزاري نهمين كنگره سراسري بيهوشي و احياء در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزايش تخت هاي ICU يكي از مهم ترين معضلات است كه در كشور نزديك به هزار تخت كم داريم.

وي مشكلات متخصصين بيهوشي را بسيار حاد دانست و افزود: عدم در نظر گرفتن تعرفه هاي واقعي از سوي مسئولان ، عدم وجود استانداردهاي لازم در جهت ارائه خدمات و مراقبت بهتر متخصصان بيهوشي و تكنسين ها از جمله مهم ترين مشكلات بيهوشي كشور است.

قيامت ، وضعيت استانداردهاي لازم براي ارائه خدمات و مراقبت هاي بيهوشي را در شهرستان ها بسيار نامطلوب دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر همه گيرنده خدمات هستند و خدماتي و امكاناتي كه از سوي مسئولان بايد داده شود ناقص و در بعضي موارد اصلا وجود ندارد كه تا اين اصلاح نشود كيفيت ارائه خدمات دچار مشكل است .

وي با تاكيد بر آنكه بايد به بخش بيهوشي ديد پايه و اساسي داشت افزود: اگر خدمات بيهوشي در بيمارستاني دچار اشكال باشد و در كنار آن تمامي سرويس هاي ديگر به خوبي فعاليت كنند نمي توانند وظيفه درماني سالم و درست را انجام دهند .

قيامت ، تعداد متخصصان بيهوشي را در كشور بيش از 4 هزار نفر دانست و گفت: تخصص بيهوشي يك تخصص طب بحران است كه تمام اورژانس هاي ما با آن رابطه مستقيم دارند.