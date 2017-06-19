به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مجد، شامگاه یکشنبه در نشستی با فعالان سیاسی اصلاحطلب دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه فعالیت احزاب مثبت ارزیابی میشود اما باید در تمام طول سال فعالیت کرده و برنامههایشان مختص به ایام و زمان انتخابات نباشد، بیان کرد: همین شش حزب فعال و سایر تشکلهای سیاسی موتور محرکه رشد و توسعه سیاسی جامعه هستند که نباید خاموش شوند بلکه باید حضور و فعالیتهای خود را در تمام ادوار تقویت کنند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون فعالیت و تلاش احزاب و تشکلهای سیاسی نمایانتر شده اما این حرکت کافی نیست لیکن باید تلاش و جدیت بهتر در این راستا انجام شود تا مردم نقش و فعالیت احزاب را بهتر و در عمل لمس کنند.
فرماندار دامغان گفت: احزاب و تشکلهای سیاسی توانستند در دو انتخابات اخیر که در ۲۹ اردیبهشت امسال با حضور و مشارکت فعال مردم برگزار شد، نقش خوبی را ایفا کنند و این امر باعث شد تا بتوانیم در بحث مشارکت و حضور حداکثری مردم توفیقات خوبی را کسب کنیم از سوی دیگر در جریان انتخابات امسال احزاب اصلاحطلب کوشیدند تا دستاوردها و عملکرد دولت را بیان کنند.
مجد افزود: ۸۷ درصد از مردم دامغان در روز ۲۹ اردیبهشت پای صندوقهای رأی حضور و مشارکت فعال داشتند که این امر نشان از رأی مردم بهنظام بوده و به ندای رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و حماسه سیاسی دیگری را خلق کردند از سوی دیگر اما رسالت متصدیان در انتخابات امانتداری از آرای مردم بوده و ما نیز جز این هیچ دغدغهای نداشتیم و کوشیدیم انتخابات سالم و بدون حاشیه را برگزار کنیم.
فرماندار دامغان در ادامه گفت: دولت یازدهم در سال ۹۲ مسئولیت امور اجرایی کشور را در شرایطی نامساعد بر عهده گرفت و بهعنوانمثال فروش نفت ۱۳۰ دلاری به پایینترین حد خود رسیده بود اما با درایت و سیاستهای دولت توانستیم در بحث فروش نفت تدابیر خوبی را انجام دهیم تا با مشکلات مقابله کنیم.
مجد درباره فعالیتهای دولت نیز اضافه کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از افتخارات دولت یازدهم است توانست خدمات مطلوبی در این بخش ارائه دهد و امروزه مردم و بیماران فقط شش درصد هزینه درمان را پرداخت و مابقی را دولت بهعنوان فرانشیز پرداخت میکند.
وی افزود: دوران فعالیت انتخاباتی سپری و اکنون زمان خدمت و تلاش است و باید خدمات و تلاشها به آحاد مردم جامعه در سطح وسیع گسترش پیدا کند و در این امر همه باید دولت را کمک کنند لیکن باید گفت همه ما با باهم بودن و همدلی و رفاقت بهجای رقابت در رشد و توسعه دامغان کوشا باشیم و از هیچ تلاش و کمکی دریغ نکنیم و از سوی دیگر تحقق برنامهها و سیاستهای دولت باید در دستور کار احزاب بهویژه احزاب حامی آن قرار گیرد تا در سایه اتحاد بتوانیم به رشد دستیابیم.
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