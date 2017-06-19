اکثریت اگر حق نباشد قابل استناد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه قزوین، آیت ‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه تفسیر ماه مبارک رمضان که همه روزه در مسجد امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود در رابطه با اظهارات یکی از دولتمردان گفت: اگر منطق شمااین است که سیاهی لشکر هر طرف باشد حق آنجاست، باید پرسید آیا در صف یزید قرار می‌گرفتید؟ منطق شما یعنی وقتی امام علی (ع) خانه نشین شد، شما به عضویت لشکر عمروعاص درمی‌آمدید، چون امام علی (ع) مظلوم و تنها شده است و رأی ندارد.

وی بیان کرد: در آیه ۱۰ سوره مبارک کهف، قصه اصحاب کهف بیان شده است که تعداد کمی بودند و به کوه پناه بردند تا عقیده، اصول و مبانی خود را نگه دارند تا دچار انحراف نشوند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهارداشت: آن‌ها دعا کردند و گفتند هر کجای کارمان دچار مشکل شدویا مشکلی به وجود نیاید، محتاجیم که خدا دستمان را بگیرد و از خداوند خواستند که به آن‌ها رحمت کند.

امام جمعه قزوین ادامه داد:درآیه ۱۴ سوره کهف آمده دل‌هایشان را محکم کردیم و اگر این گونه نبود و دل‌هایشان محکم نبود، قدمشان ثابت نبود، با آن تعداد کم و در دل غار کم می‌آوردند و خود را در مقابل مستکبران ضعیف و ناتوان می‌دیدند.

وی یادآور شد: اخیراً یکی از دولتمردان گفته است مشروعیت امیرالمؤمنین (ع) از آراء مردم بوده است، در حالی که اگر همین آیه را می‌خواندند خجالت می‌کشیدند و متوجه می ‌شدند که اصحاب کهف وقتی دیدند جامعه راه دیگری را می‌رود، گفتند اگر همه یک راه را بروند، ما راه خدا را می‌رویم.

آیت‌الله عابدینی افزود:امام خمینی(ره) زمانی فرمود میزان رأی ملت است که ۹۸.۰۲ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ بعد از آن باز هم عده‌ای می‌گفتند جمهوری دموکراتیک و می‌خواستند چیزهایی را به اسلام وصل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: امام خمینی (ره) فرمود اگر همه مردم یک طرف بایستند و اسلام هم طرف دیگر، من طرف اسلام را انتخاب می‌کنم.

وی گفت: سوال من این است، شما اگر در کربلا بودید چه می‌کردید؟ اگر منطق این است که سیاهی لشکر هر طرف باشد، حق آنجاست، آیا در صف یزید قرار می‌گرفتید!؟ آیا نام خود را جزء لشگر ابن زیاد می‌نوشتید؟

امام جمعه قزوین بیان کرد:امیرالمؤمنین(ع) وقتی خانه نشین شد، شمااگرآنجا بودیدچه وظیفه‌ای درخودمی‌دیدید؟ منطق شما یعنی وقتی امام علی (ع) خانه نشین شد، شما به عضویت لشکر عمروعاص در می‌آمدید چون امام علی (ع) مظلوم و تنها شده است و رأی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: این مقام قوه مجریه هیچ جای نهج‌البلاغه را ندیده است و اگر یک بخشی از نهج‌البلاغه را هم دیده بود، این حرف را نمی‌زد.

وی اظهار کرد: خداوند در قرآن از انسان دعوت کرد به دعا و فرمود خدای شما من هستم و غیر از من خبری نیست و هیچ کس در نفع و ضرر شما هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و فقط من را عبادت کنید.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند می‌گوید: حضرت موسی (ع) چیزهای کوچک از من درخواست نکرد، بلکه چیزهای بزرگ از من طلب کرد و همه را یکجا پاسخ مثبت به او دادم و دعاهای او را مستجاب کردم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: خداوند به حضرت موسی (ع) می‌گوید درخواست تو برای همراهی برادرت با تو برای اینکه به سوی فرعون بروید، اجابت شد و حالا به سوی فرعون بروید و اول با او نرم سخن بگویید شاید هدایت شود.

وی گفت:امام خمینی(ره) اول نگفت ای شاه من تو را از این مملکت بیرون می‌کنم بلکه گفت، من ترانصیحت می‌کنم. اول بنی‌صدر را نصیحت کرد و گفت کاری نکنید که من هر چه به هر که داده‌ام را پس بگیرم.