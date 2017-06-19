بیش از ۹۲ درصد جمعیت بیجار با سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط الماسی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بیجار که در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: سوادآموزی از مهمترین ارکان رشد فرهنگ یک جامعه محسوب می شود.

الماسی به درصد بی‌سوادی گروه زیر ۵۰ سال در سال ۹۵ اشاره کرد و ادامه داد: در این گروه سنی آمار بی‌سوادی در شهرستان بیجار طبق آمارهای اعلام شده ۴۵.۷ درصد و آمار باسوادی ۹۲.۵۵ درصد است.

وی ادامه داد: جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی در سال ۹۵ تعداد چهار جلسه با ۴۲ مصوبه بوده و همچنین ۹ تفاهم نامه با ۵۴ مصوبه به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: همچنین به بی سوادان شرکت کننده در کلاس های سواد آموزی در صورتی که قبول شوند و کارنامه قبولی دریافت نمایند به هرکدام مبلغ ۱۳۵ هزار تومان پاداش قبولی داده می شود که این مبلغ پاداش در سال ۹۶ به ۱۴۴ هزار تومان رسیده است.

وی به اهمیت سواد آموزی اشاره کرد و گفت: علم و سوادآموزی آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که بسیاری از آیات و روایات بر آن تاکید و توجه ویژه دارند و خداوند به قلم سوگند خورده اند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد های مهم و ارزشمند نهضت سواد آموزی اشاره کرد و بیان داشت: کاهش درصد بی‌سوادی در شهرستان، تحقق یافتن اهداف و آرمان‌های امام و تأکیدات مقام معظم رهبری در این راستا، ارتقاء و رشد آگاهی‌های اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی ،آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و شغلی از دستاورد های مهم ارزشمند این نهاد انقلابی است.

وی تصریح کرد: سهمیه سواد آموزی شهرستان بیجار در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۵۷ نفر بوده که این میزان،۳۰۷ نفر در دوره سواد آموزی، ۴۰۲ نفر دوره انتقال و ۱۴۸ نفر در دوره تحکیم است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش بیجار اضافه کرد: همچنین در سال ۹۶ نیز پیش بینی می شود سهمیه شهرستان ۹۰۰ نفر باشد که در دوره سواد آموزی ۳۰۰ نفر،انتقال ۴۵۰ نفر و تحکیم ۱۵۰ نفر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای دو طرح آموزش عملی نماز با عنوان کلید بهشت در تمامی کلاس ها و اجرای طرح تلفیقی مهارت های ICDL وسواد آموزی در دوره انتقال خبر داد.

الماسی در پایان در خصوص اهمیت سواد و سواد آموزی در بین عموم مردم تاکید کرد و گفت: سواد و سواد آموزی یکی از مهم ترین مقدمات رشد، توسعه و ارتقای فرهنگی هر کشور است.