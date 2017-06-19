شرق تهران روی نوار لرزه/ کدام شهرها بیشتر لرزیدند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- وحید محمدی یکتا- زمین لرزه پدیده ای طبیعی در جهت تکامل زمین است، اما در کشور ما به طور سنتی از آن به عنوان یکی از بلایای طبیعی یاد کرده و وحشت خاصی نسبت به آن وجود دارد.

آمادگی در برابر زلزله یکی از ضروری ترین اقداماتی است که امروز در کشور به آن نیاز داریم. البته تا حدودی این آمادگی ها در سال های اخیر کسب شده و پیش بینی های لازم صورت گرفته است، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.

شهرستان های پردیس، فیروزکوه و دماوند در ماه گذشته ۱۸ بار لرزیده اند، البته این زمین لرزه ها با بزرگی کمتر از ۴ ریشتر به وقوع پیوسته است.

در این مدت بیشترین زمین لرزه ها در شهرستان فیروزکوه رخ داده که نشان می دهد گسل ها در این شهرستان فعال هستند و باید آمادگی خود را در برابر زلزله بالا ببریم.

این در حالی است که تعداد زمین لرزه های فیروزکوه، در فروردین ماه به مراتب کمتر از اردیبهشت و خرداد بوده است.

زمین لرزه های شهرستان فیروزکوه در خرداد ماه ردیف تاریخ ساعت منطقه بزرگی ۱- ۵ خرداد ۲:۱۸ ارجمند ۱.۴ ۲- ۶ خرداد ۲۳:۰۹ ارجمند ۱.۶ ۳- ۷ خرداد ۱:۵۵ فیروزکوه ۱.۶ ۴- ۷ خرداد ۱۷:۲۲ فیروزکوه ۲.۳ ۵- ۱۴ خرداد ۵:۵۰ فیروزکوه ۱.۴ ۶- ۱۹ خرداد ۱۴:۵۲ فیروزکوه ۳ ۷- ۱۹ خرداد ۲۳:۰۱ فیروزکوه ۱.۵ ۸- ۲۴ خرداد ۹:۳۳ فیروزکوه ۳.۹ ۹- ۲۷ خرداد ۲۰:۱۸ فیروزکوه ۲.۱ ۱۰- ۲۹ خرداد ۵:۵۵ فیروزکوه ۱.۸

شهرستان های دماوند و پردیس نیز از زلزله در امان نماندند و زمین لرزه های خفیفی در آن ها رخ داد.

زمین لرزه های شهرستان دماوند در خرداد ماه ردیف تاریخ ساعت منطقه بزرگی ۱- ۲ خرداد ۱۸:۴۰ دماوند ۱.۶ ۲- ۳ خرداد ۱۶:۴۶ دماوند ۲.۱ ۳- ۶ خرداد ۲:۲۳ دماوند ۱.۸ ۴- ۶ خرداد ۲:۵۱ دماوند ۲.۳ ۵- ۲۲ خرداد ۱۵:۲۳ آبسرد ۲ ۶- ۲۲ خرداد ۱۸:۴۴ دماوند ۱.۹

در شهرستان پردیس اما تعداد زلزله های رخ داده به مراتب کمتر است، در واقع هرچه به شهر تهران نزدیک شدیم تعداد زلزله ها کاهش یافته است.

زمین لرزه های شهرستان پردیس در خرداد ماه ردیف تاریخ ساعت منطقه بزرگی ۱- ۸ خرداد ۴:۵۹ پردیس ۱.۶ ۲- ۱۷ خرداد ۱۶:۰۶ بومهن ۱.۹

ساختمان های با عمر کمتر از ۲۰ سال ایمن تر هستند

اغلب این زمین لرزه ها خفیف و زیر ۳ ریشتر بوده و تنها دو زمین لرزه ۱۹ خرداد و ۲۴ خرداد در شهرستان فیروزکوه ۳ و ۳.۹ ریشتر بزرگی داشته است.

به همین دلیل و بر اساس بررسی های خبرنگار مهر، تاکنون خسارتی از این ۱۸ زمین لرزه مخابره نشده است.

محمد علی میرزایی، استاد دانشگاه و کارشناس معماری شهری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بافت های روستایی و قدیمی بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر زلزله را دارند، اظهار داشت: ساختمان های روستایی و سازه هایی که عمر آن ها بیش از ۲۰ سال است بیشتر در خطر قرار دارند.

وی افزود: ساختمان های با عمر کمتر از ۲۰ سال با نظارت قابل قبول سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر، دارای مقاومت بیشتر در برابر زلزله بوده و ایمنی آن ها راضی کننده است.

سناریو هفت گانه برای امدادرسانی احتمالی زلزله

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران پیش از این با بیان این که سناریوهای هفت گانه ای برای مقابله با زلزله احتمالی تهران طراحی شده است، گفته بود: کارگروه مقابله با زلزله احتمالی تهران همواره جلسات متعدد داشته و شرایط را به دقت رصد می کند.

حسین کتاب دار همچنین بر لزوم تکمیل پایگاه های اقماری، تهیه نرم افزارهای مدیریت عملیات بحران و نیز توسعه آموزش های همگانی تاکید کرد.

عملکرد سریع آسیب ها را کمتر خواهد کرد

یکی از کارشناسان مدیریت بحران در شرق تهران، در خصوص آمادگی نیروهای امداد و نجات هلال احمر به خبرنگار مهر گفت: باید همواره آمادگی لازم برای وقوع زلزله در تهران را داشته باشیم و همچنین در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

محمد مولایی ادامه داد: مدیریت بحران و عمل در لحظه از موارد بسیار مهم در مواقع خطر و حادثه است، اگر پدافند غیر عامل نباشد تمام زیر ساخت ها را از دست می دهیم، اگر آمادگی لازم وجود داشته باشد و اقدام لازم را به سرعت انجام دهیم آسیب ها کمتر و بازسازی راحت تر انجام خواهد شد.

وی افزود: در مانور های زلزله باید بیش از پیش به آموزش های لازم ایمن سازی کار و محیط اهمیت داده شود و در واقع همه ما یک قدم جلوتر از حادثه باشیم.

آمادگی برای وقوع زلزله های بیش از ۵ ریشتر وجود داشته باشد

مریم عباسی، کارشناس زمین شناسی نیز به خبرنگار مهر گفت: گسل فیروزکوه، یکی از گسل های شرق تهران است که توانایی وقوع یک زلزله قوی را دارد و به همین دلیل احتمال وقوع زلزله های قدرتمند دور از ذهن نیست، باید مراقب و آماده باشیم تا برخی وقایع تلخ مانند بم رخ ندهد.

وی اضافه کرد:با توجه به ساز وکار گسل فیروزکوه و لرزه زا بودن آن، آمادگی برای وقوع زلزله های بزرگ تر از ۵ ریشتر بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: معمولا لرزه های خفیف به یک بیشینه می رسند و سپس زمین لرزه اصلی رخ می دهد، اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم باید بیشینه بزرگایی را، زلزله ۳ ریشتری ۱۹ خرداد و زمین لرزه اصلی را زلزله ۳.۹ ریشتری ۲۴ خرداد بدانیم و بپذیریم که انرژی کاملا تخلیه شده است.

عباسی گفت: البته باید صبر کنیم و ببینیم زمین لرزه های خفیف متعدد در این منطقه طی هفته های آینده کاهش می یابد یا خیر، اما آن چه در هر صورت اهمیت دارد، آمادگی برای مقابله با حوادثی از این دست است.

به هر تقدیر، زمین لرزه یکی از حوادث طبیعی است که باید با هماهنگی، مدیریت و پیش بینی لازم، همواره نسبت به وقوع آن آماده باشیم.